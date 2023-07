27 år sedan Tupac mördades – här är allt du vill veta om det kusliga mordet

Tupac Shakur, även känd under sina artistnamn 2pac eller Makaveli, var en av de största rapartisterna under 1990-talet. Med hittar som "Dear Mama", "Me Against The World" och "California Love" samt 75 miljoner sålda album och sexfaldigt grammy nominerad, är han för alltid inskriven i musikhistorian. 2pac som rappare var känd för att blanda texter om livet på gatan med låtar om social rättvisa och rasism.

Mordet på rapparen Tupac Shakur har gäckat polisen i Nevada sedan det hände 1996, och ingen har hittills kunnat gripas för mordet. Som en naturlig följd av detta har det under åren som gått uppstått en mängd konspirationsteorier. En av de mest sensationella teorierna är att han fortfarande lever och själv iscensatt mordet. En annan är att det på något sätt skulle ha att göra med den dåvarande konflikten mellan amerikanska östkust-rappare och västkust-rappare.

Detta hände under kvällen 2pac blev mördad

Det vi faktiskt vet om mordet på Tupac är att han under mordkvällen, den 7 september 1996, hade varit på boxning och kollat på matchen mellan Mike Tyson och Bruce Seldon. Påväg tillbaka från evenemanget hade Tupacs entourage hamnat i slagsmål, i lobbyn på casinot MGM Grand, med ett rivaliserande gäng, med bakgrund av en tidigare konflikt mellan grupperna.

Personer i Tupacs entourage, däribland hans chef på skivbolaget Deathrow Records, Suge Knight, var medlemmar i det ökända Los Angeles gänget M.O.B Pirus. Tillhörande det större gängnätverket, Bloods. Medan motståndarna under bråket tillhörde det rivaliserande gänget Soutside Compton Crips.

Under bråket ska Shakur ha slagit Orlando "Baby Lane" Anderson, medlem i Southside Compton Crips, i ansiktet så hårt att han föll till golvet. "Baby Lane" skulle sedan efter mordet bli polisens huvudmisstänkt i mordutredningen, men blev mördad innan något åtal väckts.

Efter bråket återvände Tupac till sitt hotellrum på hotellet Luxor Las Vegas. Väl på hotellet ska han ha berättat om slagsmålet för sin flickvän, Kidada Jones, dotter till producentlegendaren Quincy Jones och syster till svensk-amerikanska producenten Quincy Jones III.

Mordet på 2pac

Efter samtalet med flickvännen ska Shakur ha satt sig i en svart BMW tillsammans med Suge Knight för att bege sig till en konsert på nattklubben "Club 662", ägd av Suge Knight.

Mellan 23:00 - 23:05, blev Knight och 2pac stannade av polis på Las Vegas Boulevard, för att ha spelat musik för högt och för att bilen de färdades i saknade registreringsskyltar. Kort därpå släpptes duon utan att ha blivit bötfällda.

Strax därefter vid 23:10 stannade Tupacs bil vid ett rödljus vid Maxim hotel. Bilen till vänster om Shakurs svarta BMW ska ha innehållet två kvinnor som artisten bjöd in att följa med till nattklubben.

Fem minuter senare, 23:15 körde en Cadillac upp till höger om Knight, som satt på förarplats. En person i baksätet på Cadillacen vevade ner rutan och öppnade eld mot bilen som Knight och Shakur satt i.

Artisten träffades fyra gånger, varav två gånger i bröstet, en gång i armen och en gång i låret. Knight träffades en gång i högra lungan samtidigt som han fick kulfragment i huvudet.

Tupac skulle senare avlida på sjukhus. Han dödförklarades den 13 september 1996 klockan 16:03, 25 år gammal.

