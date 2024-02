Följarna rasar på Megan Fox: "Kvinnofientligt"

Megan Fox har genom en lång skådespelarkarriär blivit ett välkänt namn. Med en följarskara på över 21 miljoner har Fox en stor publik som ser hennes bilder, men det gör inte skådespelerskan mer försiktig med vad hon lägger upp. Under sitt senaste Instagram-inlägg jämför Fox dåligt pixlade bilder på henne med en "ukrainsk blowup-docka", och följarna är inte glada. Hon anklagas nu för att vara både främlings- och kvinnofientlig.

Megan Fox Instagram-inlägg

Under bilden skriver Fox:

"Oh my god hörni kolla hur annorlunda jag ser ut... eller inte. Det visade sig att det bara var en skum mobiltelefonbild på mig som såg ut som en ukrainsk blowup-docka, när jag i VERKLIGHETEN ser ut som en av de där superdyra äkta sexdockorna i silikon som man bara kan få i Japan. "

Följarna kritiserar Megan Fox

Nyheter24 har sammanställt några av de kommentarer som kritiserar Fox under inlägget:

"Wow . Så roligt. Underbart "skämt". Vem har skrivit det åt dig? Donald Trump ?"

"Wtf Megan. Ukraina är bokstavligen i krig just nu."



"Det är väldigt oförskämt av dig att prata så om ukrainska kvinnor, där visade du dig själv"



"Jag är stolt ukrainare. Många modiga ukrainska kvinnor försvarar just nu landet och kämpar för frihet. Vad pratar du om? Har du någonsin varit i Ukraina för att säga det?"

"En sådan besvikelse"

"Jag antar att främlingsfientlighet mot östeuropeiska fortfarande är en grej i Hollywood"



"Som kvinna, särskilt som ukrainsk kvinna, tycker jag att detta uttalande är extremt obehagligt. Det är inte alls roligt, även om du försöker låtsas som att du inte menade det så. Du, som en kvinna som har ägnat hela sin karriär åt att försöka bevisa att du inte bara är ett vackert ansikte, utan att du är mer och djupare inuti, har misslyckats. Istället för att stödja kvinnor, särskilt ukrainska kvinnor, som just nu står inför svåra livsförhållanden, uttrycker du dig på ett fullständigt kvinnofientligt sätt, oavsett vilken nationalitet du väljer. Det är inte för sent att be om ursäkt, det är aldrig för sent att be om ursäkt."

