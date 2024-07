Kenza Zouiten Subosic, 33, är idag en av Sveriges absolut största influencers. Det som startade med bloggen Kenzas år 2006 har idag, nästan 20 år senare, vuxit till ett miljonimperium.

Tidigare drev Kenza klädmärket IvyRevel, men 2021 så ansökte hon om konkurs för bolaget och idag satsar hon istället på skönhet med hårvårdsmärket The Every.

Kenza år 2009, i början av sin karriär. Bildkälla: Stella Pictures.

Kenza lever idag tillsammans med sin make Aleksandar Subosic och parets tre barn i Vasastan i Stockholm, och nyligen blev Kenza även lycklig ägare till ett fantastiskt sommarhus.

Men det finns mycket mer att veta om den talangfulla influencern Kenza – här är allt du vill veta om hennes förmögenhet, pappa, sommarhus, barn och pojkvän.

Kenza är idag en av Sveriges största influencers. Bildkälla: Stella Pictures

Kenza ålder – hur gammal är Kenza?

Kenza Zouiten Subosic föddes den 21 april 1991 i Nacka. Det innebär att hon fyller 34 år våren 2025.

Kenza Zouiten pappa – vem är hennes pappa?

Kenza, vars pappa var från Marocko, bodde där från det att hon var två år gammal tills att hon var sex år gammal. Då flyttade hon tillbaka till Sverige.

Kenzas relation till hennes pappa var under många år väldigt ansträngd. I sin blogg har Kenza berättat om sorgen över att pappan ljög för henne och valde bort både henne och hennes syskon.

Efter att Kenza fick veta att hennes pappa drabbats av lungcancer så återupptog hon år 2016 kontakten med sin pappa. Det tog lång tid innan Kenza var redo att förlåta sin pappa. Beslutet var tufft, men nödvändigt och något som Kenza var tacksam över att hon tog.

"För trots att jag har varit så fruktansvärt arg och besviken under hela min uppväxt samt i början av mitt vuxna liv, så har jag aldrig slutat älska och sakna honom. Jag har ju aldrig velat något annat än att ha en pappa", skrev Kenza i sin blogg då.

Lördag den 20 januari 2018 somnade Kenzas pappa in i sviterna av den lungcancer han drabbats av. På Instagram skrev Kenza om saknaden och sorgen.

"Min sorg är djup. Jag hade vant mig vid att ha honom i mitt liv igen. Prata med honom. Krama honom. Skratta med honom. Och nu är han borta igen. Mitt hjärta går i tu. Han får vila nu. Han har inte ont länge. Jag hoppas att han är lycklig. Vila i frid baba, vi ses snart igen", skrev Kenza då.

Kenza pojkvän – vem är Aleksandar Subosic?

År 2009 träffade Kenza sin nuvarande make Aleksandar Subosic, 39. Den 29 juli 2017 gifte sig Kenza och Aleks på Rånäs slott, och Kenza var klädd i en spetsdröm från den svenska designern Ida Sjöstedt. I en intervju med Expressen har Kenza berättat om hur hon och Aleks träffades.

Kenza och Aleksandar Subosic. Bildkälla: Stella Pictures.

– Jag var 17. Han var 24. Han arbetar på ett företag som säljer annonser på bloggar. Det var på ett event. Han kom fram till mig och presenterade sig. Dagen efter skrev jag på bloggen att jag träffat min framtida man. Jag blev kär direkt. Sen mejlade han mig och frågade om vi kunde ta en fika. Men det blev aldrig någon fika. I stället träffades vi på en fest på Lidingö igen. Vi gick ut och utanför stugan kysstes vi, berättade Kenza i intervjun.

Kenza barn – hur många barn har Kenza och Aleks och vad heter barnen?

Den 14 juni 2019 föddes Kenzas första son som fick namnet Nicola. Vägen till graviditeten var långt ifrån enkel. Hon fick nämligen höra av läkare att hon närmar sig klimakteriet och att hon hade få ägg.

Kenza gjorde flera IVF-behandlingar, och på sin Youtube-kanal så fick följarna ta del av hennes kamp för att bli gravid. När Kenza skulle påbörja det tredje IVF-försöket så blev hon gravid på naturlig väg.

Kenza och Aleks 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Sedan dess har Kenza och maken Aleks fått två söner till. Den 5 mars 2021 föddes sonen Danilo, och 14 juni 2023 så föddes deras tredje son som fick namnet Sasha. På sin Instagram berättade Kenza om hur den 14 juni är en väldig speciell dag då bröderna är födda på samma dag men olika år.

Kenza Zouiten sommarhus – var ligger hennes gård?

I januari 2023 slog Kenza till på ett härligt sommarhus i Vätö, Norrtälje. Huset har en boyta på 159 kvadratmeter och ligger nära Östersjön.

Till fastigheten hör även ytterligare en byggnad på 50 kvadratmeter som ligger på samma tomt. För huset betalade Kenza cirka 7,2 miljoner kronor – men då fick hon också en tomt på nästan 1,4 hektar.

På Instagram visar Kenza ofta bilder från det pittoreska sommarhuset, där de även har en härlig pool att ta ett dopp i under de varma dagarna.

"En vanlig morgon i vårat sommarparadis", skrev Kenza nyligen till en video från det härliga huset.

Kenza förmögenhet – hur mycket pengar har hon och vad är hennes lön?

Kenza har blivit mångmiljonär på sina företag och de betalda samarbeten hon lägger ut på Instagram, där hon följs av över 2 miljoner människor. För ett inlägg på Instagram tar Kenza riktigt saftigt betalt. I podden Mer än bara morsa! som Kenza har tillsammans med Ines Kocik så avslöjade Kenza den exakta summan.

– 200 000 för en post. Det är väl typ lite där mina priser ligger, mellan 100 000 och 200 000 beroende på hur mycket de bokar. Ju mer man bokar desto mer rabatt får man. Och det är helt sinnesjuka pengar, men de får ju det de betalar för. De når ju ut till extremt många, sa Kenza då.

Under 2023 så tog Kenza ut en lön på 7,3 miljoner kronor, och från bolaget The Every tog Kenza en utdelning på över 27 miljoner kronor, något som Expressen har rapporterat om.

Kenza sommarprat – vad handlar hennes Sommar i P1 om?

Den 24 juli 2024 så sänds Kenzas sommar i P1. På Instagram berättade hon innan om vad hennes sommarprogram kommer att handla om: nämligen om hennes pappa.

"Mitt Sommar handlar om sorgen över en barndom som inte blev och en pappa jag aldrig fick ha. Han valde alkoholen och jag valde min egen överlevnad. När han en dag berättar att han är döende så vet jag inte om jag orkar släppa in honom igen. Går det att förlåta en förälder som aldrig ber om ursäkt?", skrev Kenza.