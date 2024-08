Matilda Djerf ålder – hur gammal är hon?

Matilda Djerf föddes den 8 april 1997, vilket innebär att hon fyller 28 år under våren 2025.

Matilda Djerf längd – hur lång är hon?

Många är nyfikna på Matilda Djerfs längd. Så hur lång är hon egentligen? Jo, i ett Instagram-inlägg från 2018 uppger hon att hon mäter 162 centimeter.

Var är Matilda Djerf uppvuxen?

Matilda Djerf växte upp i textilstaden Borås, men uppväxten och skolgången var inte helt enkel.

– Jag har alltid älskat att fota och när jag började blogga under högstadiet var det tillräckligt för att jag skulle uppfattas som annorlunda. Några tjejer skapade bland annat ett Instagram-konto som gick ut på att göra narr av mig. Skolan var en jobbig tid, jag hade få vänner under högstadiet och utvecklade en ätstörning. Jag kände att jag inte passade in, har hon sagt till SvD.



Matilda Djerf föräldrar – vad heter hennes mamma och pappa?

Matilda Djerfs föräldrar syns titt som tätt på bild i influencerns sociala medier. Mamma heter Ulrika Djerf och pappa heter Pontus Djerf.

I en intervju med Elle har Matilda berättat att mamman jobbar som socialsekreterare och att hennes pappa är tidigare yrkesmilitär.

Har Matilda Djerf syskon?

Enligt Dagens Industri har Matilda Djerf två äldre syskon, varav en är Amanda Djerf.

Vem är Matilda Djerfs syster Amanda Djerf?

Precis som föräldrarna syns även Amanda Djerf en hel del i Matilda Djerfs sociala medier. Systern, som har över 211 000 följare själv på Instagram, är bosatt i både Biarritz och Stockholm.

När startade Matilda Djerf Djerf Avenue?

Matilda Djerf grundade kläd- och skönhetsmärket Djerf Avenue år 2019.

– Jag älskade att jobba med andra designers, men saknade att inte ha helhetsbilden, att kunna bestämma vilka material vi skulle jobba med eller var kläderna producerades. Så jag tänkte, varför inte testa och se vad som händer. Det värsta som kan hända är att vi investerar i något som inte flyger, har Matilda berättat för Västsvenska Handelskammaren tidigare.



Sedan uppstarten har mycket hänt och bolaget blev utsett till "Årets e-handel 2024" av Svensk Handel med motiveringen:

"Djerf Avenue är inte bara ett av Sveriges snabbaste växande och mest lönsamma e-handelsföretag utan också en starkt lysande stjärna på den internationella e-handelsarenan. 2023 var året då de även tog New York med storm."

Matilda Djerf hår – blev hon viral på Tiktok?

Matilda Djerf har blivit starkt förknippad med sitt hår och det finns flera videoklipp, på både Tiktok och Instagram, där entreprenörens hår står i fokus.

– När vi startade Djerf var det många som frågade varför vi inte gjorde någon hårprodukt istället för kläder. Och precis som när vi skapade kläder, har jag nu också tagit fram hårprodukter ur ett själviskt perspektiv. Jag vill skapa produkter som jag själv saknar i mitt badrumsskåp, har Matilda sagt till Elle.



Har Matilda Djerf pojkvän?

Ja, Matilda Djerf är sedan flera år tillsammans med Rasmus Johansson och paret bor ihop i Stockholm.

Vem är Matilda Djerfs pojkvän Rasmus Johansson?

Rasmus Johansson är född 1996 och han sitter som vd i Djerf Avenue AB, medan flickvännen Matilda Djerf har titeln vice vd.

Matilda Djerf sommarhus – var ligger det?

Har du kanske skymtat Matilda Djerfs idylliska sommarhus på Instagram och undrat var det är beläget? Då kan vi berätta att sommarhuset, som har en boyta på 68 kvadratmeter, ligger på Grötö i Bohuslän.

Att huset och dess tomt ser bekant ut för vissa beror på att bostaden var inspelningsplats för TV4-programmet "Mia på Grötö" med Mia Skäringer.

Matilda Djerf lägenhet – vad kostade den?

I januari 2024 stod det klart att Matilda Djerf, tillsammans med pojkvännen Rasmus Johansson, lagt vantarna på en sekelskifteslägenhet på Östermalm. Prislappen för lägenheten, som har en boyta på 130 kvadratmeter, landade på 20,7 miljoner, enligt Metro Mode.

Matilda Djerf net worth – hur mycket pengar har hon?

Det tycks inte gå någon nöd på Matilda Djerf på den ekonomiska fronten. Under våren 2024 värderades Djerf Avenue, som hon är delägare i, till 375 miljoner kronor, enligt Nordea och enligt Expressen hade Djerf en lön som landade på 7,7 miljoner kronor under 2022.

Gjorde Matilda Djerf Sommar i P1 2024?

Ja, den 11 augusti 2024 släpptes Matilda Djerfs sommarprat i P1.

– Mitt Sommar handlar om att växa upp och inte hitta sitt sammanhang för att sedan bli vuxen och skapa ett eget universum, en plats där alla får vara med. Om att en liten tjej kan ha stora drömmar, och om att drömmar kan bli verklighet, har entreprenören berättat för Sveriges Radio.

Har Matilda Djerf Instagram?

Ja, på Instagram heter Matilda Djerf @matildadjerf.

Har Matilda Djerf Tiktok?

Ja, på Tiktok heter Matilda Djerf @matildadjerf.