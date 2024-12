I januari tidigare år avslöjade Nyheter24 att en svensk känd influencer hade stora ekonomiska problem med enorma skulder till Kronofogden. Han fick flera lyxprylar beslagtagna så som Rolex-klockor, en guldlänk från Cartier och en dunjacka från Christian Dior.

Under hösten trädde influencern fram. Det handlar om Christofer "Chrippa" Berg, som på Youtube och Instagram följs av hundratusentals.

Christofer Berg är misstänkt för flera grova ekobrott. Bildkälla: Instagram

Chrippa Berg misstänkt för flera ekobrott

Under året har Bergs skulder växt, och de uppgår nu till över en miljon kronor. Den 24 oktober 2024 anhölls han, men släpptes dagen därpå. Berg är misstänkt för grova ekonomiska brott så som flera skattebrott, grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott. Enligt Expressen är han även misstänkt för försvårande av skattekontroll och grovt främjande av olovligt spel.

Under onsdagen så häktades Berg på sannolika skäl i sin utevaro.

Joakim Lundell vädjar till sin bror

Christofer Bergs bror Joakim Lundell har på sociala medier delat en video som ska visa Christofer Berg och hans flickvän i Marbella, Spanien.

– Han har flytt landet och befinner sig just nu i Marbella i Spanien, säger Lundell i ett klipp.

Chrippa Berg i Marbella. Bildkälla: Instagram

Lundell uttrycker i flera klipp sin oro över brodern, och har i ett öppet brev till sin bror uppmanat honom att sluta rymma och göra det rätta. Lundell skriver även att han kommer att samarbeta med polisen.

"Allting är upp till dig nu, endast du kan göra det rätta valet och ingen annan på denna planet", avslutar Joakim Lundell sitt inlägg.

Christofer Berg har själv på sin Instagram Story delat flera inlägg där han bland annat går till attack mot "golkulturen" i Sverige. Han har även lagt ut en bild på skådespelaren Leonardo DiCaprio från filmen The Wolf of Wall Street.

"Offline ett tag nu, plane to catch. See uu", skriver han till bilden som han laddade upp under onsdagen.