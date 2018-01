Hör du till de som följer varenda steg som familjen Kardashians tar? Då har du kommit rätt.

Familjen är aktuell med den 14:e säsongen av Keeping up with the Kardashians och de senaste månaderna har hela världen väntat på ett besked kringberyktade graviditet.har fått barn med hjälp av en surrogatmamma och även Khloé är gravid.

Nu är familjen även aktuella med en kampanj för Calvin Klein. Och inte helt otippad så blev det kalabalik när bilderna släppts.

"Kylie?"

Kampanjen fotograferad av Willy Vanderperre är varumärkets senaste steg i utvecklingen av ett nytt kampanjkoncept. I kampanjen ser vi systrarna Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner och Kylie porträtteras i plagg från CALVIN KLEIN UNDERWEAR och CALVIN KLEIN JEANS.

Men ser ni den mystiska detaljen? Jo tack, det gör vi med.

Kylie visas nämligen inte i helkropp och visar inte magen utan den täcks hela tiden med hjälp utav ett täcke.

Detta har fått fansen att koka på Calvin Kleins Instagrambild.





Vill du veta exakt vad som har skrivits och uppmärksammats när det kommer till Kylies graviditet? – det kan du göra här.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.