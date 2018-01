Hösten 2017 slog nyheten om att Kylie Jenner skulle vara gravid ned som en blixt och skapade rubriker världen över. Men månader senare har det fortfarande inte bekräftats av varken henne själv eller familjen Kardashian-Jenner.

Enligt uppgifter beräknas Kylie föda en dotter i februari, men vad är det egentligen som har hänt och vad vet vi?

Det hela började i slutet av september när det kom uppgifter om att realitystjärnan väntade barn med rapparen Travis Scott. Enligt samma uppgifter skulle de redan ha berättat om det för familj och vänner.

"Baby mama"

Strax därefter reagerade fansen på några detaljer som fick dem att tro att Kylie var gravid. Det var en bild på hennes tillsammans med vännen Heather. Heather kallade Kylie för "baby mama". Även den här bilden fick fans att undra:

Kylie Jenner la ut den här bilden på sociala medier

Tygas reaktion

När TMZ rapporterade om att Kylie väntade barn med Travis så la ex-pojkvännen Tyga upp en bild på Snapchat där det stod "Fan heller det är mitt barn". Bilden stod dock bort snabbt.

En dotter

Baserat på flera rosafärgade ledtrådar på Kylies sociala medier tror fansen att Kylie ska få en dotter.

Sociala medier

Enligt en exklusiv källa till Hollywoodlife så ska anledningen till att Kylie dolt framförallt mycket mage på sina bilder vara för att hon känt sig lite osäker i "nya kroppen". Hon ska inte ha känt sig redo att lägga ut "sexiga gravidbilder".

Varför Kylie inte sagt något

Källor ska ha berättat för Radar att anledningen till varför Kylie inte sagt något om gravidryktet ska vara för att mamma Kris sagt det.

– Kris har instruerat Kylie att vänta med att berätta. Först ska de filma en spin-off som handlar om Kylies graviditet. Kris vill också se om det kan bli en andra säsong av "Life of Kylie", säger en källa till Radar.

Enligt samma källa skulle det även vara så att de överväger att vänta tills att barnet är fött innan de berättar något. Eftersom mamma Kris tror att det kan bli stort.

Bildkälla: TT

Ville inte lämna sitt hem

Anledningen till varför hon inte ska ha velat lämna sitt hem ska vara för att den "nya kroppen" har fått henne att må dåligt.

– Hon är skräckslagen över hur hennes kropp har svullnat upp som en ballong. Det stör henne att hennes kläder inte passar längre. Hon tycker att hon ser otäck ut nu, har en källa tidigare sagt till Radaronline.

Paret har gjort slut

I december ryktades det om att Travis och Kylie hade gjort slut, en källa berättade för OK! att paret hade haft ett bråk och efter det skulle Travis ha stuckit.

Familjens julkort

Kylie Jenner var inte med i familjens julkort

När det var dags för familjen Kardashian att släppa sitt årliga julkort så blev fansen fundersamma över en detalj. Kylie Jenner var inte med i julkortet, en del spekulerade även i om hon redan hade fött sitt barn.

Då avslöjas graviditeten

Nu tror fansen att Kylie Jenners graviditet kommer att avslöjas i dubbelavsnitten av serien "Keeping up with the Kardashians", skriver Seventeen. Om man kollar på trailern så börjar man i alla fall att undra.

Om det avslöjas eller inte återstår att se.

