Under lördagen är det andra delfinalen av Melodifestivalen i Göteborg. Tävlande är bland annat Samir Badran och Viktor Frisk med låten "Shuffla" och Margaret med "In my cabana".

Men också den folkkära Jonas Gardell som gör sin debut i tävlingen i år med låten "Det finns en väg". Under Melodifestivalen pressträff så passade Nyheter24 på att greppa tag i honom för ett litet snack.

Och såklart utmana honom i ett mello-quiz, se vem som vann här.

Jonas Gardell tävlar med låten "Det finns en väg". Bildkälla: TT

Men också prata om vad han tror om sina chanser i tävlingen. På det svarade Jonas att han inte trodde att han hade en sådan jättebra chans.



– Jag gör inga rätt, den heter "Det finns en väg" alla vet att den borde heta "Det finns en vind" om den skulle heta någonting. Jag gör en låt som nästan inte ska kunna gå till final, säger Gardell till Nyheter24.

Visst är han lite hård mot sig själv? Se hela intervjun i spelaren ovan!

TV: Det här visste du nog inte om Melodifestivalen-stjärnan Ida Redig

Läs också om sakerna du inte visste om LIAMOO som också tävlar i Melodifestivalen

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.