I år firar Robinson sitt 20-års jubileum. Första gången programmet sändes var alltså 1998. I årets tävling tävlar 20 deltagare. Det gäller att överleva på en öde ö men också klara av utmaningar och tävlingar längst vägen.

– Tittarna kommer att få se ett klassiskt Robinson med tuffa tävlingar och mycket dramatik. Deltagarna är väldigt spännande personer, många med rejäla vinnarskallar, och jag kan utlova fantastiska program. Väldigt kul att programmet kommer att sändas hela 5 dagar i veckan, säger programledarenskriver TV4:s hemsida.

En av deltagarna är 25-åriga modellen och influencern Nicoline Artursson. Här är allt du vill veta om en tävlingens yngsta deltagare.

Uppväxt i Halmstad

Nicoline växte upp i Halmstad i södra Sverige. Men i dag bor hon i Stockholm där hon jobbar som modell, influencer och föreläsare.

Vunnit Miss Sweden

2011 vann Nicoline skönhetstävlingen Miss Sweden. I den internationella tävlingen Miss World kom Nicoline på plats 12 av 127 länder. Världens största skönhetstävling.

Efter tävlingen reste hon omkring världen över för att samla in pengar till organisationen "Min stora dag". Då var hon bara 18 år gammal.

Vuxit upp med gymnastik

Nicoline började i tidig ålder satsa stenhårt på gymnastik – och hon var riktigt duktig på det! Vid tioårsålder vann hon medaljer. Senare började hon istället hålla på med höjdhopp och också där vann hon tävlingar. Hon är alltså en riktig fena på sport!

Personlig sak

Alla deltagare får ta med sig en personlig sak till ön. Nicoline, som för övrigt verkar riktigt taggad inför premiären av programmet, valde att ta med sig en dagbok.

Om att medverka i programmet har hon skrivit: "Som jag alltid har sagt. Du vet inte fören du har provat", på sin hemsida.

