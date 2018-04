Marcelo Peña, 27, klev år 2012 in i Big Brother Sverige. Peña skapade snabbt rubriker, och efter en period i huset blev han även störtkär i Annica Englund, som han även förlovade sig med i samma program. Paret höll ihop i cirka 5 år innan de på grund av olika anledningar gick isär.

Ex-paret valde att delta i Temptation Island 2017 som är en dokusåpa som går ut på att sätta sitt förhållande på prov. Många har i efterhand spekulerat i om det var just såpan som låg bakom parets uppbrott. Men därför valde Annica att berätta hur det egentligen låg till.

"Båda kände att det inte fanns några känslor kvar och vi gick isär som vänner. Vi bråkade ofta om småsaker, vår kommunikation och prioritering blev dålig och allt bara dog ut på kärleksfronten. Vi pratade om detta många gånger att vi skulle separera så det kändes lite som att vi vant oss med tanken att det inte längre var vi redan innan vi tog beslutet att verkligen göra slut", berättade hon.

Efter uppbrottet har båda parterna dejtat runt lite men varken Annica eller Marcelo har gått in i något nytt förhållande. Marcelo dejtade bloggerskan Nicci Hernestig, men på grund av ett hångeldrama så rann det hela ut i sanden. Idag är hon tillsammans med Youtubestjärnan Ben Mitkus.

Marcelo har under fem veckors tid haft en paus från sociala medier. Enligt Ben och Nicci har han varit och spelat in Paradise Hotel – tillsammans med Paulina "Paow" Danielssons ex Mattias Coleman.



Nu är han dock tillbaka på sina sociala medier (väldigt exakt efter PH-finalen), och med sig har han en ny flamma. Marcelo har nämligen gått och blivit kär.

Det spekuleras nu i huruvida Marcelo träffat sin nya flamma inne i Paradise Hotel. Misstankarna landade väldigt snabbt på Lina Glimsell Udovicic som är 23 år gammal och bor i Göteborg.

Kommer vi att få se Nina i Paradise Hotel 2018 tro?

Detta efter att både Marcelo och Lina lagt ut samma bild från en restaurang i Stockholm.

Marcelos bild. Narcelos bild.

Ninas bild.

"Trodde faktiskt aldrig att jag skulle hitta en tjej med lika fint och stort hjärta som Annica. Jag hade verkligen fel. Nu vet jag hur det är att vara kär igen, jag säger bara WOW vilken tjej den där ”N” är alltså, vi klickar så sjukt bra och hon får mitt hjärta att slå hårdare än någonsin. Tråkigt att hon var tvungen att åka hem till Götet idag men vi kommer att ses snart igen så tills dess så får jag längta ihjäl mig", skriver han.



Här kramar det nykära paret om varandra.

Här har Marcelo lagt ett hjärta på Ninas ansikte för att inte helt avslöja hennes identitet på bloggen.

Nu återstår det att se hur länge det tar innan paret tar modet till sig och blir offentliga!

Stort grattis till kärleken säger vi.