Ikväll går Guldtuben av stapeln för femte året i rad. Där hyllas Sveriges främsta digitala kreatörer och galan direktsänds på SVT1. Programledarna är inga mindre än Klara Henry och Happy Jankell. Det blir en riktig show med dansare och artister som uppträder, bland annat Tjuvjakt, Molly Sandén och Seinabo Sey.

Beauty by Agnes Matilda

Thomas Sekelius

LeyGlow

Therese Lindgren

Linda Hallberg

Och vinnaren blev Therese Lindgren.

Therese Lindgren var nominerad i flera kategorier. Bildkälla: Alexander Larsson Vierth/TT

De nominerade till Årets Podcast:



Singelrådet

Ångestpodden

Skäringer och Mannheimer

Alice och Bianca

Alla våra ligg

Vinnaren blev Alice och Bianca.

Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso började padda i oktober 2017. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

De nominerade till Årets Youtube:



Viktoria Harrysson

Thomas Sekelius

IJUSTWANTTOBECOOL

Bianca Ingrosso

Therese Lindgren

Och vinnaren blev



De nominerade till Årets Instagram:

Johanna Nordström

Lovette Jallow

Mia Skäringer

Matilda Djerf

Filip Dikmen

Och vinnaren blev Filip Dikmen.



Filip Dikmen var nominerad i flera kategorier. Bildkälla: filipdikmen/Instagram

De nominerade till Årets Blogg:



Sandra Beijer

Alice Stenlöf

Isabella Löwengrip

Bianca Ingrosso

Angelica Blick

Och vinnaren blev Bianca Ingrosso.



De nominerade till Årets Musical.ly:

@Theozofficial

@Nattid

@Amanadaedmundsson

@TaraFilippa

Och vinnaren blev @Nattid.



De nominerade till Årets Humor:

JACQUESTHOMASOSCAR

Filip Dikmen

IJUSTWANTTOBECOOL

Johanna Nordström

Språk för alla

Och vinnaren blev



De nominerade till Årets Gaming:

SP4ZIE

Kimmypower

Chriswhippit

Anomaly

Zaitros

Och vinnaren blev Kimmypower.



De nominerade till Årets Lifestyle:

Josefine Dahlberg

Margaux Dietz

Linn Ahlborg

Janni Delér

Cassandra Klatzkow

Och vinnaren blev Margaux Dietz.



De nominerade till Årets Stjärnskott var:

Margaux Dietz

Bianca Ingrosso

Johanna Nordström

Alice Stenlöf

Matilda Djerf

Och vinnaren blev Bianca Ingrosso.

Bianca tog bland annat hem priset för Årets podcast med Alice Stenlöf. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

De nominerade till Årets Entreprenör var:

Isabella Löwengrip

Kenza Zouiten

Hanna Widell & Amanda Schulman

Wilma och Emil Holmqvist

Hannah Andersson

Och vinnaren blev Wilma och Emil Holmqvist.



De nominerade till Årets Brand Collaboration var:

Keyyo x McDonalds – Min första dag på McDonalds

Therese Lindgren x Teknikföretagen

Fahrmans x Ellos

Fanny Lyckman x Missguided

IJustWantToBeCool x Knorr – Fem i...

Och vinnaren blev Therese Lindgren x Teknikföretagen.

De nominerade till Årets Serie var:

Therese Lindgren – Therese testar

Över bordet med Tom och Petter

The Line Up – Look books

IJustWantToBeCool – Fem i...

Tinder Takeover

Och vinnaren blev Therese Lindgren – Therese testar.



De nominerade till Årets profil var:

Therese Lindgren

Margaux Dietz

Bianca Ingrosso

Theoz

Linnea Claesson

Och vinnaren blev



Årets budskap vann Viktoria Harrysson.

Se vinnarna i klippet ovan.

Texten uppdateras.