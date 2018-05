Familjen Ingrosso och kungafamiljen har tidigare hamnat i hetluften med varandra.

Vem minns inte när prins Carl-Philip, 39, och Bianca Ingrosso, 23, var och festade i Båstad förra sommaren?

Det slutade inte särskilt kul för Bianca. I sin blogg berättade Bianca om hur hon festade på "Summer on", och plötsligt fylldes hennes bord av 10 stycken äldre män som bad Bianca och hennes kompisar att lugna ner sig.

De äldre männen var inga mindre än just prins Carl Philip och hans livvakter.

Prins Carl Philip sabbade Bianca Ingrossos festkväll. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

"Går man in på någons bord och tar över all plats så vi varken kunde dansa, ha kul eller se något av festivalen så kan man inte riktigt be dessa människor lugna ner sig tycker jag. Då får man gå någon annanstans, även fast du är prins", skrev Bianca i sin blogg då.

Nu är det Biancas lillebror Benjamin Ingrosso, 20, som ger kalla handen till kungafamiljen.

Benjamin Ingrosso. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT

Den 14 juli fyller nämligen kronprinsessan Victoria 41 år, och det firas traditionsenligt med Victoriadagen på Öland.

Genom åren har några av Sveriges största artister stått på scenen – både Håkan Hellström, Loreen, Robyn, Per Gessle och många fler har sjungit för kronprinsessan.

Och Benjamin som vann Melodifestivalen med sin hit "Dance you off" var även han tilltänkt att spela på Victoriadagen.

Men istället ska den svenska artisten åka till Los Angeles.

En källa nära hovet berättar för tidningen Stoppa Pressarna att "det inte är klokt".

– Det här är inte klokt. Det är den största äran att få uppträda på kronprinsessans födelsedag och så väljer han att åka utomlands. Har han redan fått en släng av storhetsvansinne, säger källan till Stoppa Pressarna.

Inte ens blivande regent får alltid som hon vill. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

Men den som trodde att Benjamin valde bort Victoriadagen för att slappa i Los Angeles har fel.

Han har nämligen en inbokad resa sedan länge, och det är jobb som står på schemat. Han ska nämligen färdigställa sitt album som ska släppas till hösten.



Kay Wiestål är arrangör av Victoriadagen och för Svensk Damtidning så berättade han att Victoria gärna ville se Benjamin på scen.

Men inte ens blivande drottning kan alltså få allt hon vill.

Så kan det gå.