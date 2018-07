Bianca Ingrosso berättar om senaste ingreppet: "Jag har gjort läpparna"

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver en av Sveriges största poddar med namnet "Alice och Bianca säger du A får du säger B". En vecka hade tjejerna över 350 000 lyssnare, vilket är en otrolig siffra.

Varje vecka mottar tjejerna en rad frågor från sina lyssnare som undrar lite dittan som dattan om tjejerna. Och denna gång valde Bianca att ta upp en fråga som hon frenetiskt fått den senaste månaden – nämligen om huruvida hon gjort fillers i sina läppar.

Bianca berättar att hon alltid varit missnöjd med sina läppar då hon tyckt att de varit för små. Men att hon nu tycker om de mer. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Nu har Bianca gått ut med att hon gjort ett ingrepp, och låtit fylla läpparna. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

– Jag har gjort mina läppar. Vem bryr sig. Jag kan säga det med gott samvete för jag har gått runt hela mitt och har dåligt självförtroende just kring läpparna. Jag säger inte att det är fult att ha små läppar men till mitt ansikte så känner jag att det inte passar. Jag har alltid målat med läppennan utanför läpparna och drömt om att få ha lite större läppar, berättar hon.

Hon försvaras sedan av sin vän Alice som säger att man även kan vara en förebild med fillers, och att även influensers har komplex.

– Jag har alltid sagt till mig själv att om jag ska ändra på mig själv så ska jag ha funderat på det i tre år. Om jag då fortfarande har så mycket komplex att det tar över min vardag – då ska jag genomföra det. Och nu har det gått fem år, säger Bianca.

– Du behöver inte försvara dig, man kan vara en förebild med fillers, säger Alice.

"Man kan ju visst vara en förebild med fillers", säger Alice i podden "Bianca och Alice säger man ja måste man säga b", Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Mottog stark kritik efter avsnittet om politik

I tjejernas podd pratar de ofta om allt mellan himmel och jord och tidigare har det handlat mycket om deras vardag, deras förhållanden, resor, mode, skönhet och så vidare. Men förra veckan lite extra fokus på just politik och tjejerna besvarade en hel del frågor de fått in av lyssnare. Detta gör att de kommer in på bland annat SD:s politik, vilket de inte alls stöttar.

– Det är så mycket i SD:s politik som är så jävla sjukt, sa tjejerna i podden.



Efter sitt uttalande mötte de hård kritik från lyssnare som anser att de inte "är tillräckligt pålästa". Detta gav Bianca väldigt mycket ångest och gjorde henne nedstämd.

"Jag är ledsen för min frånvaro här! Men senaste dagarna har varit ganska tuffa i mitt huvud med allt hat jag har fått av anledningar jag inte förstår riktigt själv. Det har ramlat in hundratals kommentarer överallt om att jag är det ena och det andra och det har gjort att jag har fått ångest blivit nedstämd, berättar hon i bloggen".