Linn Ahlborg svarar på rykten: "Det är inget jag ångrar"

Linn Ahlborg, 18, må vara sen på bollen men nu gör även hon slag i saken och gör en video där hon svarar på rykten om henne själv. Linn börjar med att berätta att hon blev svettig av att få in så många frågor på sin Instagram.

En av frågorna är att Linn alltid går hem med någon från krogen, och Linn säger att det hade varit nice om man varje gång man var ute hittade någon att ha sex med.

– Dock gör inte jag det tyvärr. Jag går faktiskt väldigt sällan hem med folk från krogen om ni ville veta det, säger Linn.

Linn Ahlborg svarar på rykten om sig själv. Bildkälla: Youtube/Linn Ahlborg

Ett annat rykte är att Linn förlorade oskulden redan när hon var 12 år gammal. När Linn läser upp ryktet är hon brutalt chockad.

– TOLV?! Jävlar vad tidigt, nej det här stämmer inte heller, säger Linn och berättar att hon var en av de sista i sin kompiskrets som blev av med oskulden.

– Det är inget jag ångrar, snarare var väl det bra liksom. Men det är inget du behöver stressa eller hetsa fram, säger Linn i sitt klipp.

Ett av ryktena som florerar är att Linn drack en liter whiskey och sen låg med tre killar samtidigt. Om det ryktet säger Linn kaxigt:

– Alltså wooow vilken drömkväll det hade varit! Haha, jag driver. Jag hade nog dött av den här litern whiskey, berättar Linn och fastslår att det alltså inte är sant.

Linn Ahlborg väljer att inte svara på det här ryktet. Bildkälla: Youtube/Linn Ahlborg

Och en gång för alla så avfärdar Linn ryktet om att hon skulle röka, och berättar att hon faktiskt avskyr rök och går ifrån om någon röker för jag tycker att det är svårt att andas.

Andra rykten handlar om huruvida Linns pappa har suttit i fängelse (nej), om hon har varit gravid och gjort abort (nej), om ska spela in en porrfilm (nej) eller ställa upp i "Ex on the beach" – och även det förnekar Linn bestämt.

Det sista ryktet är en fråga om det är sant att Linn har legat med över 30 personer – något som hon säger inte är sant.

Här kan du se hela Linns video.