Det här kanske du inte visste om Fröken Sverige Ida Ovmar

Ida Ovmar är född 17 juli 1995 i Luleå och har tävlat i flera skönhetstävlingar så som Miss Bride Of Sweden, Miss Exclusive 2014, Miss Supranational 2014. Och 2016 vann hon den amerikanska skönhetstävlingen Miss Continents 2016 som första europeen någonsin.

2016 deltog Ida i Miss Universum i Filippinerna efter att hon hade vunnit Fröken Sverige.

Nu är Ida aktuell med sin egna serie på SVT1 – Idas skilda världar. Serien som är i fyra delar har seriestart den 27 september och kommer att handla om Idas liv som modell och same. Idas skilda världar spelades in förra sommaren och nu under våren 2018.

Ida Ovmar under inspelning av hennes serie. Bildkälla: idaovmar/Instagram

– "Idas skilda världar" får man följa mitt liv som ung same med stora kontraster, från storstadspuls i Stockholm och utomlands till lugnet i Sápmi. Samtidigt som jag utforskar mer om min släkthistoria och identitet, berättade hon tidigare för Norrbottens Kuriren.

I serien får tittarna följa med när Ida gör modelljobb världen över till när hon besöker sin familj och släkt i Luleå.

Men allt har inte varit glitter och glamour för Ida, hon har fått utstå mycket hat på bland annat sociala medier. Hennes utseende har blivit något för näthatarna att haka upp sig på och hon har fått lära sig den hårda vägen att hantera elaka ord.

Ida Ovmar är uppvuxen i Luleå. Bildkälla: idaovmar/Instagram

– Det har varit mycket om mitt utseende, mina höga kindben och mina läppar. Det är folk som ifrågasätter mitt samiska ursprung och har kallat mig plastikopererat missfoster, säger Ida Ovmar i serien.

Men Ida står på sig och i serien tar hon även upp en hel del hemska saker som personer har kallat henne och även anklagat henne för att ljuga om sitt samiska ursprung.

Idas skilda världar har seriestart den 27 september på SVT1.

Se mer om Ida Ovmar i klippet ovan.