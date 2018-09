Luka Sabbat, 20, är Kourtney Kardashians nya pojkvän

Kourtney Kardashian, 39, var tidigare ihop med modellen Younes Bendjima, 25. Paret blev ihop i oktober 2016 och kilade stadigt fram till i augusti 2018, då de gjorde slut.

Då avslöjades det att Younes hade varit otrogen mot Kourtney med modellen Jordan Ozuna, 28.

Younes hade sagt till Kourtney att han skulle åka på grabbresa – men istället så myste han alltså med Jordan på en strand i Mexiko med Jordan.

Kourtney och Younes syntes på en dejt för två veckor sedan – men det var inte för att återförenas som de då träffades. Det tidigare paret ville helt enkelt rensa luften.

Men Kourtney är inte den som sitter och trycker på rummet och tänker på forna romantiska dagar med Younes.

Nej, istället har Kourtney nu en ny man vid sin sida. Det är ingen mindre än stylisten och modellen Luka Sabbat, 20, som är Kourtneys nya kille.

Luka Sabbat och Kourtney Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

Kourtney och Luka syntes på en dejt i lördags. De åt då middag på innestället The Nice Guy och festade sedan vidare på det anrika Chateau Marmont. Enligt Hollywoodlife så var det en hel del gos och kel mellan paret.

Och Kourtney låter inte åldersskillnaden stå i vägen för kärleken.

– Kourtney känner inte att hon nästan är 40. Hon känner sig yngre än vad hon har gjort på flera år. Hon har aldrig känt sig sexigare och mer i kontroll. Att dejta yngre killar passar henne utmärkt. Just nu vill Kourtney bara ha kul, hon har massor av energi och tror inte att en kille i hennes egen ålder skulle orka med hennes tempo, säger en av Kourtneys vänner till Hollywoodlife.

Luka Sabbat gillar att skejta och spela TV-spel på fritiden. Bildkälla: Stella Pictures.

Kourtneys ex-pojkvän Younes tar inte nyheten om Kourtneys nya kärlek så himla bra. På sin Instagram la han ut ett inlägg om "fejkad kärlek".

Så vem är då Luka Sabbat?

Luka föddes den 26 november 1997 i New York, vilket betyder att han nu är 20 år gammal. Luka är modell, stylist och entreprenör. Luka är född in i en modefamilj – hans mamma var stylist och hans pappa designer. Luka växte upp i både Paris och New York.

Den som har koll på TV-serier har kanske sett Luka i serien "Grown-ish".

Luka Sabbat på Balmains visning i Paris år 2017. Bildkälla: Stella Pictures.

Och den som är riktigt vaksam kanske vet att Luka dessutom är en vän till familjen Jenner-Kardashian.

Han har synts på plåtningar tillsammans med Kendall Jenner, och var med och firade Kylie Jenners födelsedag i augusti. Då tog han en bild tillsammans med Kourtney och modellen Winnie Harlow.



Luka har tidigare dejtat Cindy Crawfords dotter Kaia Gerber, 17.

Men nu har han alltså hittat kärleken i Kourtney Kardashian. Grattis säger vi!