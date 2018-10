5 låtar som du inte trodde var covers

Vissa låtar och textrader förknippar man helt enkelt med vissa artister och grupper. Om vi skriver "You ain't nothing but a hound dog". Vad tänker du på då? Inte är det Ulf Lundell precis. Du tänker såklart på Elvis Presley.

Men hör och häpna – det är inte Elvis Presley som har gjort originalet. MIND BLOWN – visst? Utan det var faktiskt artisten Big Mama Thornton som släppte "Hound dog" 1952. Alltså hela 16 år innan Elvis.

Nyheter24 ger dig fem låtar som du förmodligen inte visste var covers.

1. Tainted Love

Vi börjar med en riktigt klassiker, nämligen Tainted Love. Några av er kanske tror att låten först framfördes av Marilyn Manson och andra av er skulle nog satsa sina pengar på Soft Cell.

Prickade vi rätt? I så fall har ni fel.

Tainted Love skrevs nämligen av Ed Cobbs och framfördes ursprungligen av Gloria Jones på 1960-talet. Trots detta så refererar många oftast till Soft Cell som skaparna av den catchiga låten.

Vi på Nyheter24 tycker att båda versionerna är fantastiska!

2. Red Red Wine

Många av oss har varit inne i reggaeperioder i livet då Bob Marley & the Wailers tillsammans med Eddy Grant och Inner Circle har dominerat spellistorna. Säkerligen har även låten Red Red Wine med UB40 gått varm x antal gånger under den tiden.

Men var det UB40 som gjorde originalet? ICKET.

Det var ingen mindre än Neil Diamond som släppte den klassiska låten "Red Red Wine" 1967.

3. I Will Always Love You

Okej hur många av oss har inte med tårarna rinnandes, hulkande, skriksjungit refrängen till den klassiska låten som var med i soundtracket till The Bodyguard? Det låter inte alltid så fint, men det är med känsla man gör det.

Och det är ju självklart att det är Whitney Houston som var först med att framföra den låten va? Sorry to dissapoint, men det var hon icket.

Låten är skriven av Dolly Parton och släpptes på singel 1974. Hur som haver är båda versionerna bra och ni borde definitivt lyssna på båda!

4. Staten och kapitalet

Joakim Thåström, Ebba Grön, Sverige, Punk.

Det är vad de flesta tänker på när man nämner låten "Staten och kapitalet". Men som ni vet vid det här laget så betyder ju det inte nödvändigtvis att de var dom som först framförde låten.

Utan det var nämligen proggbandet Blå Tåget. De släppte låten "Den ena handen vet vad den andre gör" 1972. Ebba Grön gjorde en tolkning av den låten och valde att kalla den för Staten och kapitalet.

5. Brev från kolonien

Hejsan morsan, hejsan stabben! Här är en cover, från älsklings grabben.

På den vägen är det. Låten "Brev från kolonien" har blivit en svensk klassiker och det är nog inte många som inte har en susning om vem artisten bakom pärlan är.

Självfallet så är det Allan Sherma... What? Är det inte Cornelis? Nej – det är amerikanaren Allan Sherman som är skapare av originallåten som kallas för "Hello muddah, hello fadduh".

Cornelis Vreeswijk översatte låten, bytte ut några rader och gjorde den till en klassiker.

