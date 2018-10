Den tidigare FO&O-medlemmen Oscar Enestad, 21, är klar för Melodifestivalen 2019 – det avslöjar Aftonbladet idag. Och Oscars bidrag handlar om hans flickvän Cecilia Dahlbom, 50.

Oscar och Cecilia har varit ett par i över tre år, och i början smög de med sin kärlek. Allt på grund av den minst sagt stora åldersskillnaden.

Men efter månader av skriverier så bestämde sig paret för att slutligen visa sin kärlek öppet, och tidigare i år anlände de till Elle-galan tillsammans.

Cecilia Dahlbom och Oscar Enestad på Elle-galan tidigare i år. Bildkälla: Stella Pictures

Firade Cecilias 50-års dag i Paris



– Vi har varit tillsammans i snart tre år och bott ihop i ett och ett halvt. Det är inget konstigt alls, vi trivs ihop, sa Cecilia då till Hänt.

Tidigare i veckan – den 8 oktober närmare bestämt – så fyllde Cecilia 50 år, och det firades rejält. På nytagna paparazzibilder ser vi nämligen Oscar och Cecilia på Arlanda i Stockholm, och de hade då haft en helg ihop i kärlekens huvudstad Paris.

Cecilia Dahlbom och Oscar Enestad landar i Stockholm efter en romantisk helg i Paris. Bildkälla: Stella Pictures.

Så kärleken verkar onekligen stark mellan paret – något som Oscars bidrag i Melodifestivalen är ett tydligt bevis på.

Enligt en källa till Aftonbladet så är det en "väldigt stark låt", och den samma källa är även övertygad om att låten kommer att bli en superhit.

"Jag älskar det – mina föräldrar gillar det inte"



Själva texten till låten handlar om Oscars kamp för att få hans föräldrar att acceptera Cecilia och hans känslor för den 19 år äldre kvinnan. En av textraderna lyder ”I love it, my parents don’t like it”, skriver Aftonbladet.

År 2017 tävlade Oscar med sitt dåvarande band FO&O i Melodifestivalen, och de tog sig då vidare till andra chansen.

Cecilia Dahlbom på efterfesten till Melodifestivalen i Linköping år 2017. Bildkälla: Stella Pictures.

På efterfesten som ägde rum på ett hotell i Linköping syntes Cecilia vid sin kärleks sida. Dessvärre slutade kvällen inte så bra – ett stort bråk utbröt nämligen mellan en FO&O-medlem och en fotograf.

– Oscar var lugn och trevlig som alltid, men de andra killarna gick emellan och slog till och med ner fotografernas kameror. Det var inte kul att se, berättade då en källa som var på plats för Stoppa Pressarna.

Vi får hoppas att det blir trevligare stämning nästa år då!

