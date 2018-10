Linnea Henriksson gör "Dansa på min grav" i Så mycket bättre

Linnea Henriksson, 31, är sist ut med sin tolkning i "Så mycket bättre", där det är Louise Hoffstens dag. Linnea berättar att hon är nervös inför att hon ska avsluta kvällen med sin låt.

– Det är en stor stund för mig, att få gå upp och sjunga för dig, säger Linnea med gråten i halsen.

– Jag har liksom varit du så många gånger, tittat på dina rörelser. Du har utstrålat sån kraft, alltid. Oavsett om du har varit otroligt vän och sjungit "Let the best man win" eller den låten som jag har valt att göra där du bara säger "fuck off" till alla och att du kommer dansa på deras grav när dom dör, berättar Linnea.

Linnea Henriksson har gråten i halsen i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

Då går det upp för de flesta runt bordet vilken låt Linnea har valt. Det är Louises hit "Dance on your grave" som släpptes 1995, och Louise berättar hur låten kom till.

– Jag var väl förbannad över något. På den tiden var jag väldigt arg, och tyckte att ilska var ett bra utgångsläge för rockmusik. En del tror att låten heter "Piss on your grave" men så elak är jag inte, säger Louise.

Linnea berättar att när hon hade valt låten så insåg hon att hon var klar med att säga "fuck you" till folk.

Louise Hoffsten 1988. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

– Jag hade förlåtit, och dom behöver inte ta mer plats i mitt liv. Det som måste ta plats i mitt liv är alla människor jag älskar. Det enda vi vet om, det är att vi inte får ha varandra för evigt och så delar jag livet med en person som jag älskar så innerligt. Och det vi har lovat varandra är att den som blir kvar av oss, den måste lova att fortsätta att leva. Så att dansa på min grav blir min version, berättar Linnea.

Det blir ett explosivt framträdande, och Linnea kastar ut maracas till de andra artisterna. Rapparen Stor fick dessutom sån feeling att hans stol gick sönder.

Linnea Henriksson gör låten "Dansa på min grav". Bildkälla: TV4

– Jag är euforisk, jag vet inte om jag kan sova inatt, jag är för hög. Totalhög. Jag kan bara säga tack, säger Louise efter Linneas fantastiska version.

Här kan du se Linnea Henrikssons tolkning av Louise Hoffstens "Dance on your grave", som i Linneas version heter "Dansa på min grav". Låten finns även på Spotify.