Linnea Henriksson gör "The right way" i "Så mycket bättre"

Det är soulsångaren Eric Gadd som är huvudpersonen i säsongens första avsnitt av "Så mycket bättre" i TV4.

Eric, som idag är 53 år gammal, släppte sitt första album redan 1987. Då var artisten Linnea Henriksson ett år gammal.

Gadd har spelat in låtar på både svenska och engelska, och han har flera hits under bältet – han är känd för låtar som "Do you believe in me", "The right way" och "Why don't you, why don't I".

Eric Gadd har vunnit Grammis som årets artist åren 1991, 1992 och 1997. Han har även tävlat i Melodifestivalen år 2013 med bidraget "Vi kommer aldrig att förlora".

Eric Gadd har släppt 13 album, och det senaste med titeln "Fiende eller vän" släpptes år 2013.

Eric Gadd i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

Under lunchen i "Så mycket bättre" är det Linnea Henriksson som har fått äran att börja.

– Jag har fått en riktig pärla att sjunga, jag ska sjunga ”Right way”, säger Linnea.

Låten är från Erics album med samma namn, och 1997 var det den mest sålda skivan i Sverige. Eric är minst sagt nyfiken på hur Linnea ska ta sig an hans gamla hitdänga.

– Jag gillar hennes musik jättemycket, och har följt med i den en del. Jag känner en otrolig närhet och vibb, säger Gadd inför Linneas framförande av låten.

Linnea Henriksson lämnar ingen oberörd. Bildkälla: TV4

Linnea väljer att göra låten på svenska, och det blir en imponerande version som får både Eric Gadd, Charlotte Perrelli och framförallt Albin Lee Meldau att digga med.

– Det var ju underbart, vilken fin version, säger Eric Gadd.

– Jag har blivit förälskad i så många låtar, säger Linnea till Eric som nu överväger att göra ett hyllningsalbum till Eric.



Se Linnea Henrikssons tolkning av "The right way" här. Linneas version finns även på Spotify.