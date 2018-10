Christer Sjögren tolkar Louise Hoffsten i Så mycket bättre.

Det har blivit dags för Louise Hoffstens dag i "Så mycket bättre" i TV4. Först ut att tolka Louises låtskatt är Christer Sjögren, och han ska framföra en låt som Louise tävlade med i Melodifestivalen år 2013, och Louise tog sig till final.

Christer imponerades ordentligt av låten redan då.

– Jag tycker att du gjorde det så jävla bra, säger Christer.

Så vad ska då Christer hitta på? Jo, han ska göra "Only the dead fish follow the stream".

Louise berättar i programmet att hon alltid hade varit emot Melodifestivalen, men när karriären gick lite trögt fick hon rådet att vara med i Melodifestivalen.

– Jag tänkte att det kanske vore kul att testa, jag har aldrig gjort det, jag var alltid en av de där gnällmänniskorna som klagade istället, jag kände att jag inte ville vara sån, säger Louise.

Louise Hoffsten i Melodifestivalen. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

– Jag känner igen mig i det du pratar om. Jag har också fått förfrågan, men kände nej. Men när jag firade 40 år som artist – gud det växer ju snart mossa på mig – för 10 år sen. Då sa dom "Du har ju gjort allting men inte varit med i Melodifestivalen – men då kanske det är dags!", berättar Christer.

Christer uppträdde i Mello, och trots att Christers låt delade fansen i två läger – vissa älskade den, och andra hatade den, så tyckte Christer att det var roligt att delta i Mello.

Om Louises låt säger han:

– Jag gillar den! Det är ett jäkla GO i den och bra text!

Christer Sjögren har feeling i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

Efter Christers tolkning är Louise imponerad.

– I love you, I love you! Jag måste komma och krama om dig, herrejävlar! Det bor en Elvis i dig!, utbrister hon.

Ja, lovorden haglar över Christer.

– Han har en sån där stämma som gör att man som kvinna darrar, säger Louise efteråt.

Här kan du se Christer Sjögrens tolkning av "Only the dead fish follow the stream". Låten finns även på Spotify nu.