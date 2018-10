Charlotte Perrelli tolkar Louise Hoffsten i "Så mycket bättre"

I TV4:s långkörare "Så mycket bättre" ska några av Sveriges hetaste artister tolka varandras låtar.

Årets startfält har inte lämnat någon besviken – dansbandskungen Christer Sjögren, rapparen Stor, bluessångerskan Louise Hoffsten, soulprinsen Eric Gadd, "Lou Lou"-sångaren Albin Lee Meldau, Melodifestivalen-veteranen Charlotte Perrelli och färgstarka Linnea Henriksson är artisterna i årets upplaga.

Under säsongspremiären förra lördagen så var det Eric Gadds dag, och då bjöd bland annat Stor och Albin Lee Meldau på oförglömliga versioner av Gadds låtskatt.

Nu har det blivit dags för Louise Hoffstens dag, och det har varit minst sagt varit känslosamt med mycket intryck – och fantastisk musik.

Charlotte Perrelli i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

En av de som imponerar är Charlotte Perrelli. Hon berättar att några av Louises låtar var helt självklara, men när hon började lyssna igenom Louises många album så var det en särskild låt som Charlotte föll pladask för.

– Jag blev tokförälskad i en låt som jag fick en crush på, säger Charlotte i "Så mycket bättre".

Charlotte ska göra "That's what I get" som är med på Louises album "Message of love" som släpptes 1991.

– Det är ju en helt perfekt låt för dig att sjunga med din änglaröst!, säger Louise.

Efter att Charlotte framfört låten är Louise tagen av hennes gospelversion.

– Det här är helt fantastiskt!, utbrister Louise.

Hör Charlotte Perrellis version av Louise Hoffstens "That's what I get" här. Charlottes tolkning finns även på Spotify.