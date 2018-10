Ingen har kunnat undgå att det är Eric Gadds dag i "Så mycket bättre" där säsongspremiären under kvällen har visats i TV4.

Årets artister i det populära programmet är Eric Gadd, Charlotte Perrelli, Christer Sjögren, Linnea Henriksson, Louise Hoffsten, Stor och Albin Lee Meldau.

Och Melodifestivalen-drottningen Charlotte Perrelli är onekligen dagens mittpunkt. Under middagen så berättar Charlotte att hon ska göra en av de låtar av Gadd som hon verkligen har lyssnat mycket på.

Eric Gadd 1998. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det är en kärlekslåt på engelska, men jag ville göra den till min. Så det blev på svenska. Jag har valt att gå in på det här att i vuxen ålder hitta kärleken igen. Och att våga slänga sig ut, säger Charlotte innan hon avslöjar att hon ska tolka Eric Gadds superhit ”Do you believe in me” från hans första helt engelskspråkiga album ”Do you believe in Gadd?” från 1991.

Eric Gadd berättar att låten kom att betyga en hel del för honom – både personligt och för hans karriär.

– Jag var på Sandsborgs tunnelbanestation (en tunnelbanestation i söderort, reds. anm) och det var 21 minusgrader och jag brottades med att jag inte blev betrodd av den personen som jag älskade. Jag var så otroligt frustrerad över det, jag kände ”hur kan jag få henne att lita på mig och mina intentioner, berättar Gadd.

Charlotte Perrelli gör "Do you believe in me" i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

Charlottes version trollbinder de andra artisterna runt bordet, och till och med den annars så tillbakadragna Christer Sjögren kan sitta still när Perrelli tar ton i refrängen.

– Jag blev väldigt rörd, för för mig har den handlat om min älskade, och nu har den kommit att handla om hennes älskade. Det var så fint. Det blev hennes liksom, berättar Gadd.

Här kan du se Charlotte Perrellis version av Eric Gadds "Do you believe in me?". Charlottes tolkning finns även på Spotify.