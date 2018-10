TV4:s tittarsuccé "Så mycket bättre" är nu inne på sin nionde säsong och varje lördag lockar programmet miljontals tittare i Sverige.

I årets upplaga ska artisterna Albin Lee Meldau, Louise Hoffsten, Charlotte Perrelli, Christer Sjögren, Linnea Henriksson, Eric Gadd och Stor tolka varandras låtskatter på bästa sändningstid.

Att vara med i "Så mycket bättre" innebär nästan alltid en riktig skjuts för karriären för artisterna som syns i rutan.

Fråga bara sångerskan Miriam Bryant som var med i programmet år 2016. Efter hennes medverkan så dubblade hon nämligen sin inkomst till nästan en hel miljon kronor – och kunde då plocka en fet månadslön på 80 000 kronor. Mer om det kan du läsa här.

Hur rika årets artister blir vet vi ännu inte – men däremot vet vi hur mycket pengar de har redan nu.

Aftonbladet har nämligen kartlagt "Så mycket bättre"-artisternas inkomst – och vissa, som Charlotte Perrelli och Christer Sjögren, är verkligen rika som troll.

Så mycket tjänar "Så mycket bättre"-artisterna:

Albin Lee Meldau slog igenom med låten "Lou Lou" som har streamats över 19 miljoner gånger på Spotify.

I "Så mycket bättre" gör Albin onekligen intryck på svenska folket med sina färgstarka tolkningar. Så hur mycket pengar tjänar han då? Enligt Aftonbladet hade Albin år 2016 en taxerad förvärvsinkomst 113 500 kronor. Hans bolag har 415 081 kronor i tillgångar.

Albin Lee Meldau. Bildkälla: Karl Melander/TT Bild

Louise Hoffsten släppte sitt första album redan 1987, och har sedan dess släppt flera hyllade album och turnerat. År 2017 tjänade Louise 478 500 kronor. Hennes bolag har även 6,5 miljoner kronor i tillgångar.

Louise Hoffsten. Bildkälla: Stella Pictures

Charlotte Perrelli är minst sagt rik. Enligt Aftonbladet så hade Charlotte en taxerad förvärvsinkomst år 2017 på saftiga 1,482 miljoner kronor.

Hennes bolag har tillgångar på 10,6 miljoner kronor. Hon har även flera andra bolag – och där finns det ännu fler miljoner. Charlottes bolag Chita Entertainment AB har tillgångar på 5,4 miljoner kronor.

Charlotte sitter även i styrelsen för fastighetsbolaget AB Sigrum 15 som har tillgångar över 33 miljoner kronor. Dessutom bor Charlotte i en megavilla i Danderyd utanför Stockholm – den är taxerad till 11,4 miljoner kronor.

Charlotte Perrelli. Bildkälla: Stella Pictures

Vikingarna-hunken Christer Sjögren har hållit igång på scen i 50 år, och sålt galna 13 miljoner album. År 2017 hade Sjögren en taxerad förvärvsinkomst på 409 900 kronor. Hans bolag Sjögren Music AB har tillgångar på 17,3 miljoner kronor.

Christer Sjögren. Bildkälla: Stella Pictures

Linnea Henriksson gör även hon den ena magiska tolkningen efter den andra i "Så mycket bättre". Linnea blev känd för svenska folket när hon var med i "Idol" år 2010, och sedan dess har hon släppt fyra studioalbum, varav det senaste kom 2017.

År 2016 hade Linnea en taxerad förvärvsinkomst på 432 000 kronor. Hennes bolag gjorde år 2017 en vinst på 197 480 kronor. Det bolaget har även tillgångar på 731 859 kronor.

Linnea Henriksson. Bildkälla: Stella Pictures

Stor, eller Ulises Infante Azocar som han egentligen heter, är en av Sveriges mest kända rapstjärnor och har flera hits i bagaget. Hans senaste album "Under broarna" släpptes 2017.

År 2017 hade Stor en taxerad förvärvsinkomst på 165 000 kronor, skriver Aftonbladet.

Stor. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Precis som Louise Hoffsten så albumdebuterade soulsångaren Eric Gadd redan 1987. Han är bland annat känd för hits som "Do you believe in me" och "The right way". År 2017 hade Gadd en taxerad förvärvsinkomst på 407 300 kronor.

Tillsammans med sin fru Cornelia har även Gadd ett bolag, och där finns tillgångar på nästan en miljon kronor – eller 926 720 kronor om vi ska vara exakta. År 2017 gjorde bolaget en vinst på 300 633 kronor, skriver Aftonbladet.