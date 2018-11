Disney är aktuella med ännu en ny version av en av sina gamla klassiker. 2016 visades en ny version av "Djungelboken" och regissören bakom den succén är Jon Favreau. Nu tar han tag i ytterligare en gammal klassiker och gör en ny tecknad variant av ”Lejonkungen” från 1994.

Precis som i den nya ”Djungelboken” kommer han att använda sig av en modern CGI- och motion Capture-teknik. Detta för att skapa verklighetstrogna miljöer och fånga upp skådespelarnas ansiktsrörelser och uttryck, så att det ska se verkligt ut när djuren pratar.

I den första smygtitten får vi se flera klassiska scener från originalet. Bland annat den välkända scenen då Simba lyfts upp och visas för Lejonkungens rike från den höga klippan.

Till mångas förtjusning är det stjärnan Beyoncé som gör rösten till Nala. Hon är inte den enda välkända rösten i filmen, vi hör även Seth Rogen som Pumbaa och Donald Glover som Simba.

Överraskande nog så var det faktiskt Disneys ”B-team” som fick göra Lejonkungen på 90-talet, medan det var ”A-teamet” som gjorde klassikern Pocahontas, som förväntades bli en mycket större succé. Så blev det ju inte. Lejonkungen är tidernas 29:e mest lönsamma film och drog in nästan en miljard dollar när den släpptes år 1994.

Lejonkungen är ju välkänd för sin fantastiska filmmusik som legendarena Hans Zimmer, Elton John och lyrikern Tim Rice står bakom. Filmen har belönats med hela två Oscarsstatyetter för Bästa originalmusik och för Bästa sång ("Can You Feel the Love Tonight"). I den nya versionen av klassikern är det den tyskfödde kompositören Hans Zimmer som står för musiken. Han är bland annat känd för musiken i storsuccéerna Gladiator, Inception och Dunkirk.

Den nya versionen av Lejonkungen har biopremiär 19 juli 2019.

Se första trailern av nya Lejonkungen i klippet ovan.