Isabella Löwengrip: "Han har utsatt mig och mina barn för en enorm fara"

Bloggaren och entreprenören Isabella Löwengrip, 27, går igenom en väldigt svår tid just nu. Under gårdagen skrev hon ut ett meddelande till sina läsare där hon berättar att det känns som att hon befinner sig i en mardröm just nu.

På sin Instagram skrev hon även ut på sin story att hennes stalker 'ännu en gång dykt upp på hennes kontor.

Mannen har vid upprepade gången setts till utanför Bellas hus, i trädgården och även ring på dörren, vilket hon berättade om i Skavlan. Hon valde då att ta med barnen och barnflickan till husets panic room.

Mannen har vid olika tillfällen dykt upp på Isabellas veranda och i krokarna runt huset. Bildkälla: isabellalowengrip.se

Under fredagen skrev hon ut ett nytt inlägg på bloggen där hon går ut med ytterliga lite information till sina läsare. Om att hon anser att hon blivit utsatt för fara.

"Livet är fruktansvärt tufft just nu, en mardröm. Den person som jag trodde jag kände har utsatt mig och mina barn för en enorm fara. Allt har vänds upp och ner. Jag har en del jobb att ta mig igenom men sedan kommer vi att checka ut. Tack för ert stöd", skriver hon.

Nu stöttas hon av sina följare.