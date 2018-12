"Top Model"-deltagaren Jael Strauss död i bröstcancer 1 Reaktioner

05/12/2018

"Americas Next Top Model"-deltagaren Jael Strauss har avlidit efter att ha drabbats av en obotlig bröstcancer. Under tisdagen somnade hon in för sista gången.

