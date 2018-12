Delar av Bianca & Alice podd klipptes bort

Det var under onsdagen som Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf kunde avslöja att de kommer att hålla en livepodd i Globen nästa 25 maj 2019. Under en veckas tid hade tjejerna teasat om att de snart kommer släppa en stor nyhet, och de valde sedan att berätta om nyheten i sitt senaste poddavsnitt.

Den 25 maj 2019 ska tjejerna livepodda i Globen. Bildkälla: Fabian Wester/Live Nation

Men trots den fantastiska nyheten så lämnades lyssnarna samtidigt lite snopna. På Biancas blogg har hon nämligen skrivit att hon mått väldigt dåligt de senaste veckorna, och att det är därför hon inte uppdaterat sina sociala medier lika mycket som hon brukar. Hon skrev även att hon berättat om det hela i poddavsnittet, och att det då blev ett väldigt tårfyllt avsnitt.

"Poddade med min älskling Alice. Det blev ett väldigt känsligt poddavsnitt för mig. Grät mängder men det var skönt att få prata ut på riktigt med Alice och er. Avsnittet kommer på onsdag denna vecka då vi släpper vår enorma nyhet också", skrev hon. Hon avslutade sedan med texten:

"Jag är ledsen att bloggen inte uppdateras så flitigt just nu. Jag mår inte alls bra just nu och måste fokusera på annat just nu. Hoppas ni förstår "



Bianca har mött starkt stöd av sina fans efter att hon skrivit ut på sin blogg att hon de senaste veckorna mått väldigt dåligt. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Halva avsnittet klipptes bort

Vanligtvis brukar Alice och Biancas avsnitt vara mellan en till en och en halv timma. Men detta avsnitt var bara 27 minuter. I beskrivningen stod det att det var på grund av att stora delar av podden klippts bort.

"Veckans avsnitt blev ovanligt kort på grund av att vissa delar var tvungna att klippas bort. Nästa vecka är vi tillbaka med samma längd som vanligt"



Varför halva avsnittet klippts bort är ännu oklart, men då det inte blev så mycket gråt från Biancas sida som hon beskrivit det på sin blogg, så misstänker vi att det var just de delarna som uteslöts.

Nyheter24 har sökt Biancas agent.