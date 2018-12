De allra flesta idag har en tatuering. Vissa går all in och tatuerar hela armarna medan andra nöjer sig med mindre motiv, eller något namn.

Och kändisarna är inte annorlunda dom – stjärnor som Justin Bieber, Angelina Jolie och Ben Affleck har alla lagt sig under nålen. Med varierande resultat...

För ibland blir det faktiskt helt fel. Kanske har kändisarna tatuerat in sin partners namn eller porträtt – bara för att senare göra slut och tvingas till dyra och smärtsamma laserbehandlingar.

"Mitt liv – min menstruation"

För andra, som skådespelaren Hayden Panettiere och fotbollsspelaren John Carew så handlar det om felstavningar.

Hayden Panettiere skulle skriva "Vivere senza rimipianti" på italienska, vilket betyder "to live without regrets". Men det blev lite fel och Hayden råkade lägga till ett extra "i". Hon åtgärdade den ironiska missen med laser.

Kendall Jenner ångrar en tatuering hon gjorde på fyllan. Bildkälla: Instagram/jonboytattoo

Allra värst blev det nog för den norska fotbollsspelaren John Carew när han skulle tatuera in ”Mitt liv – mina regler” på franska.

Men efter att en accent hamnade åt fel så fick hans tatuering en ny innebörd: "Mitt liv - min menstruation" lydde den snirkliga texten på den norska anfallarens hals.

Peg Parnevik: "Fått så mycket skit för den"

I november förra året berättade även den svenska artisten Peg Parnevik, 23, att hon ångrar sin tatuering.

Peg har nämligen tatuerat texten "Dör för dig". Det är en hyllning till sin stora familj – men hon vill nu täcka över tatueringen. I podcasten "Pillowtalk" berättade Peg att texten även är en titel på en låt av Danny Saucedo.

Peg Parnevik ångrar sin tatuering. Bildkälla: Instagram/pegparnevik

– Det var första gången som jag fattade att det här var titeln på en låt med Danny. Jag har fått så mycket skit för den efter det. Jag hoppas verkligen inte att folk tror att jag är ett superstort Danny-fan. Att jag ba I love Danny Saucedo, berättade Peg i podcasten.

Även Paulina "Paow" Danielsson har gjort en tatuering hon ångrar. Under förhållandet med Lancelot "Lance" Hedman tatuerade hon in hans namn under bröstet. Den tatueringen håller hon nu på att täcka över.

Paow visade glatt upp sin tatuering för pojkvännen Lancelot "Lance" Hedman. Kort efter var relationen slut. Bildkälla: Youtube/Paulina Danielsson

I klippet ovan kan du se tatueringarna som kändisarna ångrar.