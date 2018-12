Game of Thrones-stjärnan: "Fansen kommer behöva terapi"

”Game of Thrones” är tillbaka för åttonde och sista gången i april 2019. Skådespelarna har varit fåordiga om den sista säsongen – men nu har alltså en av dem tagit bladet från munnen.

Det är skådespelaren Gwendoline Christie, som spelar Brienne of Tarth, som har sagt till E News! att det finns en risk att folk kommer att behöva gå och prata med någon efter att de har sett slutet på den allra sista säsongen av Game of Thrones.

– Du kommer att behöva terapi. Jag tror att slutet på säsongen kommer göra att hela världen behöver få professionell hjälp, säger Gwendoline Christie till E News!

Hon tillade att det även kommer att bli jobbigt för henne själv att titta på sista avsnittet av säsongen.

– Jag tror att jag kommer att bli väldigt känslosam. Vi är alla väldigt känslosamma kring det faktum att det här är slutet, och att det här är slutet på något som har varit väldigt signifikant för alla oss, och det har varit något riktigt fantastiskt att vara en del av, säger Gwendoline Christie.

Gwendoline Christie, som spelar Brienne of Tarth, har uttalat sig om den sista säsongen. Bildkälla: Richard Shotwell/AP

Säsongspremiären ska vara ett avsnitt som påminner om seriens urpremiär. Istället för Robert Baratheon och hans soldater som rider fram till Starks hem kommer det nu att vara Daenerys och hennes armé.

I säsong åtta förbereder sig alla inför det ofrånkomliga – invasionen av de dödas armé med The Night King i spetsen. Från premiäravsnittet bygger sedan handlingen mot en superstrid som beskrivs som den största oavbrutna actionsekvens som någonsin har filmats för tv eller film.

Sista säsongen av Game of Thrones har premiär i april 2019. Bildkälla: AP

Efter sju långa säsonger kan det såklart vara svårt att komma ihåg allt och du kanske känner att du behöver börja kika om serien från start för att fräscha upp minnet? Nyheter24 räknade nyligen ut att om du ska hinna se ett avsnitt om dagen fram till premiären ska du börja se om serien 25 januari 2019. Läs mer om det här.

Säsong åtta, som består av sex avsnitt och är den allra sista säsongen av ”Game of Thrones”, har svensk premiär i april 2019 på både HBO Nordic och C More.

Vill du läsa mer om Game of Thrones? Det kan du göra här.