Jerry Williams hyllas i minnesprogram av SVT

Det var många som sörjde bortgången av den folkkära rockstjärnan Jerry Williams förra året. Han dog i slutet av mars och lämnade efter sig en fru, tre barn och tusentals sorgsna fans. Något som vi rapporterade mer om här.

Nu hyllas Jerry Williams liv i ett minnesprogram, producerat av SVT, som sänds den 8 januari på SVT.

– Han lät aldrig berömmelsen stiga honom åt huvudet. Han var lojal, noggrann och ödmjuk – trots att han såg ganska hård ut, säger Maria Jämtelid, projektledare på SVT, till Newsner.

Jerry Williams hyllas i ett minnesprogram av SVT. Bildkälla: Sören Andersson TT/TT

Jerry Williams, eller Erik Fernström hade en nästan 60 år lång karriär som minnesprogrammet kommer att belysa med hjälp av artistens vänner och kollegor.

– Programmet är ett minnesprogram om Jerry Williams. Vänner och musikerkollegor berättar om den Jerry de kände; om hur han var som människa och som vän. Med rock’n’rollen i hjärtat, socialismen i blodet och en jävla massa sväng underhöll han Sverige i nästan 60 år (1961 – 2018). Det var en betald hobbyverksamhet enligt honom själv, för han älskade det han gjorde, säger Maria Jämtelid, projektledare på SVT, till Newsner.

Karriären

Jerry Williams började rocka loss redan under 60-talet. Han var tidigare frontman i bandet The Violents som bland annat har varit förband åt The Beatles en gång i tiden.

Han är mest känd för sin solokarriär då han bland annat hitsen som "I can jive", "It started with a love affair" och "Who's gonna follow you home". Med sina låtar turnerade Willams mycket och spelade även på många krogshower runt om i Sverige.

Williams har även blivit belönad för sina insatser på scenen. Det bland annat genom att ha vunnit LO:s kulturstipendium och två stycken Grammisar. Den ena för sitt album "JW" och den andra som hederspris.

Han har även tilldelats Sveriges kompositörer och textförfattares hederspris. Det priset tillgavs Williams år 2014.

Programmet sänds klockan 20.00 på SVT 1.