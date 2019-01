Bianca Ingrosso bekräftar: "Jag är singel"

Bianca Ingrosso är single and ready to pringle. Det bekräftade hon till Aftonbladet under måndagens pressträff för Wahlgrens värld.

Bianca och Phillipe Cohen träffades redan när de var 16 och 17 år. Deras förhållande har kantats av både drama och break ups men nu har de alltså valt att gå skilda vägar.

Under måndagen bekräftade Bianca att hon och Phillipe valt att gå skilda vägar. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Bianca och Phillipe träffades första gången på ett uteställe i Marbella när Bianca var 16 år och Phillipe 17 år. Men ingenting hände mellan dem då. Men efter cirka två år sågs de på nytt i Stockholm och då sa det klick. De träffades då ute på krogen och började via gemensamma vänner att prata med varandra. Det hela slutade med att paret gick hem tillsammans, och efter det så fortsatte de att umgås. Men nu har kärlekssagan alltså tagit slut.

I Wahlgrens värld har Phillipe lyst med sin frånvaro. Bildkälla: Dplay

Profilerna har valt att göra slut ett par gånger men har alltid hittat tillbaka till varandra, men denna gång låter det som att det är sista gången gillt.

– Jag är singel men mår bra, berättar hon till Aftonbladet.

– Det var egentligen ingenting som hände. Vi kommer alltid att älska varandra, men det funkade liksom inte och kanske... jag vet inte, fylle hon i.



Parets tidigare break ups

Parets relation har mer eller mindre rullat på, men i Daniel Redgerts podd "Tankar med" berättade Bianca förra året att hon blivit dumpad av Philippe två gånger under deras tid tillsammans. Första gången hade ägt rum 2014 under en utekväll i Göteborg. Daniel hade då sett Bianca sitta och gråta på en trappa vid klubben "Push".

– Vad som hade hänt? Vi hade haft ett stort bråk som slutade med att han dumpade mig, berättade Bianca då.

Paret valde att bli tillsammans igen. Men det skulle komma till att bli lite stormigt den gången också. Och den andra gången Phillipe gjorde slut ägde rum i januari-månad 2017 och var anledningen till varför Bianca hade det väldigt jobbigt under inspelningen av Wahlgrens värld.

– Han sa att han hade tappat känslorna. Jag var ett nervvrak i en vecka. Jag kunde inte äta och jag kunde knappt dricka vatten. Jag låg bara och grät, berättade Bianca.

Under inspelningen av Wahlgrens värld pratar Bianca mycket om sitt break up och tittarna får se henne gråta några gånger under inspelningen. Under ett avsnitt (vilket ägde rum under sommaren) får dock Bianca ett sms helt plötsligt, som råkar vara från just Phillipe.

Bianca har pratat väldigt öppet och ärligt om den stormiga relationen. Bildkälla: Dplay

– Det står att han saknar mig och att han gjorde ett fett misstag. Han skriver även att det är någonting som saknas i hans liv för att han ska kunna känna sig lycklig, och det är moi, läste Bianca från telefonen.

Paret blev tillsammans igen vilket Bianca bekräftade på sin blogg under sommaren. Hon berättade även i en video att även Bianca gjort slut med Phillipe för ett par år sedan. Hur det gick till går hon inte in på.

– Vi är väldigt kära och vill verkligen vara med varandra. Jag har gjort slut med honom också och sedan insett att det inte var vad jag ville. Sedan gjorde han slut med mig och insåg samma sak, sa hon då.

– Jag tror nog att vi skaffar barn om cirka fyra år, alltså när jag är 26 och jag vill vara 30 när jag gifter mig, la hon till.

Bianca har hyllats av sina följare för att hon varit så ärlig med problematiken som kan uppstå i ett förhållande. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Efter flera års studier i London kom Phillipe tillbaka till Sverige i 2018. Bianca och Phillipe valde snabbt att flytta ihop, men kanske lite för snabbt.

Efter bara ett par månader i samma lägenhet valde paret nyligen att flytta isär vilket Bianca berättade om i veckans avsnitt av "Bianca och Alice, säger du A måste du säga B". Tydligen så har bråken avlöst varandra.

– Vi har inte gjort slut, vilket folk frågar om varje dag. Vi har bara flyttat isär. Vi flyttade nog ihop lite för snabbt efter våra års av distans, sa hon då.

Men nu har alltid profilerna gått skilda vägar.

Vi hoppas att båda två mår bra på varsitt håll.