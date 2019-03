I Melodifestivalens Andra chansen ska Anna Bergendahl möta mello-veteranen Andreas Johnson i en het duell. Med sitt bidrag Ashes To Ashes ska hon försöka slå bidraget Army of Us som har fått kritik för att vara ett plagiat.

Nyheter24 träffade Anna under Grammisgalan på Annexet i Stockholm. Där berättade hon om känslorna efter sitt uppträdande i deltävlingen i Göteborg.

– Jag är väldigt väldigt lycklig. Det var ju fler miljoner som röstade totalt och en del av dem måste ha röstat på mig. Det känns helt otroligt att det finns ett sådant stöd, säger Anna Bergendahl till Nyheter24.

50 procent chans att gå vidare till final

Anna gick till andra chansen efter att Mohombi och Wiktoria knep finalplatserna. Nu kommer hon delta i en av fyra dueller där vinnaren går direkt till finalen på Friends Arena den 9 mars.

– Statistisk sett är det ju 50 procents chans att jag går vidare, säger hon.



Efter Melodifestivalen planerar artisten att släppa ny musik, bland annat en EP. Dessutom ska hon åka på turné och förhoppningsvis släppa en skiva om tiden räcker till.

Pluggar till läkare

Och tid är inget sångerskan har gott om. För vid sidan av musikkarriären studerar Anna Bergendahl nämligen till läkare, en något utmanande kombination.

– Det är väldigt häftiga kontraster. Gå från patienter för att sedan komma hit till Grammisgalan, det är väldigt glamouröst här, säger Anna Bergendahl.

Artisten drömmer om att någon gång bli narkosläkare. Och tiden får utvisa hur hon ska hinna med allt i sitt fullspäckade schema.

Förutom mellosnack och planer för 2019 så hann Nyheter24 ställa lite "annorlunda frågor" till artisten.

Vem är den mest kända personen i din telefonbok?

– Robin Stjernberg, haha.

Om du skulle vara en hamburgare vilken burgare skulle du vara då?

– Det blir en vegetarisk, med en vegansk majonäs som jag tycker är godare än vanlig.

Se klippet ovan när Nyheter24 träffar Anna Bergendahl på Grammisgalan!