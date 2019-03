Anna Bergendahl i Melodifestivalen: "Skulle kollapsa totalt!"

Det här blir andra gången vi ser Anna Bergendahl, 27, i Melodifestivalen. Efter att Anna slog igenom i Idol år 2008 så knappade hon in på Mello år 2010.

Anna kammade hem hela vinsten av Melodifestivalen med sitt bidrag "This is my life". I Eurovision gick det däremot lite sämre – där slutade Anna på en elfte plats.

Nio år senare gör Anna en storslagen Mello-comeback, och nu ser vi henne i finalen med bidraget "Ashes to ashes".

Här ser vi Anna Bergendahl repa inför Eurovision som år 2010 ägde rum i Oslo. Anna kom på elfte plats. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Anna är imponerad av årets startfält, och när Nyheter24 träffar Anna på Melodifestivalens presskonferens så berättar hon om de som hon ser som de tuffaste motståndarna.

– Det är många. Jag tycker John Lundvik, Hanna & Liamoo och Bishara. Det är ett väldigt starkt startfält och väldigt varierat.

Anna Bergendahl. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Vad kommer du göra om du vinner?

– Jag skulle kollapsa totalt i chock och glädje. Jag vågar knappt drömma, men jag vill verkligen vinna, säger Anna till Nyheter24.

Hur ser chanserna ut inför finalen?

– Det kommer bli väldigt tufft och jag tror att det kommer bli väldigt tight i toppen. Så jag är väldigt ödmjuk inför det, men jag ska bara ha kul, säger Anna till Nyheter24.

Hur det går för Anna i kvällens final av Melodifestivalen ser du i SVT1 klockan 20.00.