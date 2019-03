Jasmine ”Jasse” Gustafsson om tinder och kärlekslivet: ”Single life here I come”

Det unika projektet, NJIE HOUSE, går ut på att sex välkända Youtube-profiler kommer att bo och leva tillsammans under 30 dagar – och det hela är en uppmaning till en aktivare livsstil.

Lokalen som är belägen på Regeringsgatan i Stockholm, har stora fönster ut mot gatan – så fansen får en unik möjlighet att integrera med profilerna på ett nytt sätt.

Jasmine, "Jasse", Gustafsson kommer att bo i lokalen tillsammans med Vlad Reiser, Amanda Strand, Daniel Norlin, Linus ”Zaitr0s” Andersson och Felicia Aveklew.

Jasse är ju ett välbekant ansikte för många efter hennes medverkan i svenska dokusåpor som Paradise hotel och Ex on the beach.

– Jag är ju van vid att bo i instängda miljöer med människor jag inte känner, säger Jasmine, ”Jasse”, Gustafsson till Nyheter24.

Jasmine var ju tidigare tillsammans med Adrian Montin, även han tidigare deltagare i Paradise hotel – men den kärlekssagan tog slut förra våren.

Nu är hon singel och säger att det är mycket möjligt att det uppstår romans inne i NJIE HOUSE.

– Jag är jättesingel. Single life here I come. Jag trivs jättebra som singel. Jag har haft två långa förhållanden. Nu vill jag fokusera på mig själv och jobba. Jag tror att det är bra att vara lite ensam ibland, säger Jasse.

När Jasmine "Jasse" Gustafsson var på tjejresa i Paris tvingades hon ladda ner dejtingappen tinder. Bildkälla: Instagram/jasminegustafsson

Misslyckad Tinder-dejt

Jasmine avslöjar för Nyheter24 att hon aldrig har gått på en tinder-dejt. Men att hon en gång blev tvingad att ladda ner appen.

Det var när hon var på resa med tjejkompisarna i Paris som en av hennes vänner bestämde att alla skulle gå på varsin tinder-dejt.

– Jag bestämde typ dejt med någon i Paris. Men sen slutade det med att jag låg hemma och åt chips ändå för att jag inte vågade gå. Jag har aldrig gått på Tinder-dejt, jag är rädd för det.

Se hela Nyheter24:s exklusiva intervju med Jasmine, "Jasse", Gustafson i klippet ovan!