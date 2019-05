JK Rowling släpper fyra nya böcker om Harry Potter – då släpps de

FANTASTISKA nyheter för alla Harry Potter-fans: Författaren bakom böckerna, JK Rowling, kommer att släppa fyra nya böcker! Det meddelar sajten Pottermore på sin hemsida.

Då kommer böckerna

Alla fyra böcker kommer att släppas som e-böcker och enligt sajten Pottermore utgår böckerna från lektionerna på Hogwarts och kommer att ta läsaren djupare in i Harry Potters magiska värld!

Om knappt en månad kommer de första böckerna. Den 27 juni släpps "Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts" och "Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology".

Även "Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy" och "Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures" kommer att släppas inom kort.

Böckerna kommer att släppas på engelska, franska, italienska och tyska till en början.