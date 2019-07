Fem saker du vill veta om Lamix i Allsång på Skansen

Rapstjärnan Lamix, 21, som egentligen heter Lamin Mbergan, är kanske mest känd för att ligga bakom superhiten "Hey Baby". Men i kväll äntrar han Solliden för att uppträda i Allsång på Skansen.

Nyheter24 har listat fem saker du vill veta om honom!

Växte upp i fosterhem

I låten "Ingen som hör" så rappar Lamix om den tuffa uppväxten i diverse fosterhem och hur det ledde till att han hamnade i kriminella umgängen.

– Det är en ep där man lär känna mig ordentligt, när du lyssnar på musiken kommer du att få höra vem jag är, säger han till SVD.

Greps för narkotikabrott

När Lamix endast var 18 år gammal så blev han gripen av polis för ringa narkotikabrott. Det var under en period i livet då rapstjärnan hade det svårt att få livet gå runt ekonomiskt.



– Det var en frestelse att veta att du får mer pengar än vad du fått om hade haft ett “hederligt” jobb, sa han i en intervju med Nöjesguiden.

Fick inte komma in på P3 Guld-galan

2017 stod Lamix vid parkeringen utanför Partille Arena när P3-Guld galan skulle gå av stapeln. Då nekades han inträde och vädrade ut frustrationen på Snapchat.

"Next year we're gonna be here, Om du inte tror mig, vittna den här snapen", sa han då enligt en intervju med SVD.

Året därpå fick han både uppträda som artist på galan och tilldelades även priset som "Framtidens artist".

Lamix vann priset som "Framtidens artist" på P3 Guld-galan 2018. Bildkälla: Stella pictures

"Hey Baby" har gjort storsuccé på Spotify

Superlåten "Hey Baby" som Lamix framför tillsammans med Jireel, Mwuana, Elias Abbas och Blizzy har fått över 20 miljoner spelningar på Spotify. Det var även den låten som gjorde att rapstjärnan fick sitt stora genombrott. Snacka om succé!

Älskar Gucci

I ett Youtubeklipp, gjort av kanalen juicy, så visar Lamix upp sina favoritprylar. Och verkligen ALLT han har på sig är från lyxmärket Gucci.

– Personalen känner igen mig (i Guccibutiken), säger han i klippet.

Allsång på Skansen sänds i kväll klockan 20.00 på SVT1.