Zara Larssons ilska efter artikeln: "Obehagligt beteende"

Zara Larsson uppträdde under torsdagen på festivalen Way Out West.

Men enligt en artikel publicerad av Expressen var det inte hennes framträdande som låg i fokus.

Istället valde artikelförfattaren att fokusera på artistens klädval, som enligt texten bar en något genomskinlig överdel som ett ställningstagande för "free the nipple"-rörelsen.

Detta var något som Zara reagerade starkt på.

Zara Larsson riktade stark kritik mot Expressens artikel. Bildkälla: Adam Ihse/TT

"Obehagligt beteende"

"Mitt set var en timme långt och det enda du väljer att kommentera och fokusera hela din artikel på är något som absolut inte var ett 'tydligt ställningstagande', nämligen att man kan skymta mina bröstvårtor. Ser du ens vad har på mig?", skriver hon i ett inlägg på Instagram.

Hon nämner även att journalisten hade ett "obehagligt beteende" och att kläderna inte alls var något hon menade som ett politiskt budskap.

Ändrade i artikeln

Efter stjärnans reaktion valde Expressen att revidera ordvalet i rubriken till "succé" istället för "ställningstagande".

SVT tog kontakt med Expressens ansvarige utgivare Klas Granström gällande artikeln via mejl.

De ifrågasatte reporterns rimlighet i att tolka Zaras kropp och kläder på ett sådant sätt.

"Formuleringarna i första versionen av artikeln var för fokuserade på Zara Larssons utseende. Därför har vi ändrat dem och tydligare lyft fram den artikel som recenserar hennes framträdande", svarade han i mejlet.