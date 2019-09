Hollywoodfrun Gunilla Persson dejtar 23 år yngre man: ”Positiva vibes”

I jubileumssäsongen av Svenska Hollywoodfruar är det flera välbekanta ansikten som dyker upp i rutan. Ett av dem är Gunilla Persson som i kvällens avsnitt går på dejt med en 23 år yngre man.

Gunilla Persson var tidigare gift med revisorn Stephen Linville – ett äketenskap som höll i sex år och gick i graven 1990. Paret fick inga barn tillsammans, men 12 år senare kom dottern Erika. Men vem som är pappa till henne vet vi inte, Gunilla beskriver honom som en ”hemlig man”.

Nu har hon varit singel ett tag och i kvällens avsnitt av Svenska Hollywoodfruar har Siv Cotton planerat en riktig tjejkväll för henne och Gunilla. Dessutom passar hon på att överraska Gunilla med en ”blind dejt”.

En 23 år yngre man

Siv har planerat att de ska möta upp den yngre mannen på en restaurang och Gunilla blir glatt överraskad när han stiger in.

– Det kommer ut positiva vibes från honom, säger Gunilla Persson.

– Han är verkligen trevlig, fyller Siv Cotton i.

De tre avnjuter en middag med mycket skratt. Men vad som händer sen får tittarna inte veta.

– What happens in Beverly Hills stays in Beverly Hills, säger Gunilla Persson.

Siv Cotton anordnar en "blind dejt" för Gunilla Persson i kvällens avsnitt av Svenska Hollywoodfruar. Bildkälla: Viafree

Pojkvännen försvunnen

Det verkar dock inte ha uppstått någon långvarig romans mellan de två. För drygt en vecka sedan avslöjade nämligen Gunilla att hon funnit kärleken i en norrman vid namn Oskar.

Men situationen där har blivit en aning knepig. Gunilla skrev nämligen nyligen på sin blogg att pojkvännen har försvunnit.

”Oskar är försvunnen, helt spårlöst och röken efter honom har för länge sedan skingrats. Jag ger det några dagar till sedan blir jag seriös efter mitt sökande efter Oskar, the Norwegian gentleman...”, skriver hon på sin blogg.

Vill du läsa mer om Gunilla Perssons norska försvunna kärlek kan du göra det här!

Svenska Hollywoodfruar sänds tisdagar kl 21:00 på TV3, Viafree och Viaplay.