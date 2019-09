Idol-deltagaren Ellie Lilja – här är fem saker du vill veta

Idol 2019 är i full gång och nu äntligen har topp 12 av deltagarna korats. Finalerna kickar igång nu på fredag och en av finalisterna är Ellie Lilja, 26, från Linköping.

På fredagskvällen kommer Ellie att uppträda med låten ”I still haven’t found what I’m looking for” av U2.

Nyheter24 har tagit fram det du vill veta om Ellie Lilja!

Favoritartist

De artister som står Ellie närmast om hjärtat just nu är Lewis Capaldi och James Arthur.

Dold talang

Något som alla inte vet är att Ellie är en riktig fena på bowling. Dessutom är hon ett riktigt snille som kan lösa rubiks kub på endast en minut.

Ellie Lilja är en av de tolv finalisterna i Idol 2019. Bildkälla: Karin Wesslén/TT

Innan Idol

Innan Ellie började sin Idol-resa jobbade hon med programmering.

Längd

Det kan vara svårt att avgöra personers längd när man ser dem på tv. Så Nyheter24 passade på att fråga Ellie om hennes längd – och hon sträcker sig hela 183 centimeter över marken.

Kärleksliv

Ellie berättar för Nyheter24 är hon är singel.

Se hela Nyheter24:s intervju med Ellie Lilja i klippet ovan!

Idol sänds på fredagar 20.00 på TV4, TV4 Play och C More