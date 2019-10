Ilska mot Isabella Löwengrip: "En jävla käftsmäll"

Oh boy, den senaste tiden har inte varit lätt för entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip, 28. Hennes affärer granskades nyligen av tidningen Expressen. Det avslöjades då både bluffade siffror, fejkad statistik och missnöjda samarbetspartners.

Kort därefter rasade korthuset helt. Isabella har i en serie självutlämnande inlägg berättat om sina dåliga affärer och misslyckade satsningar.

Berättar om sin ångest

I sin blogg har hon de senaste dagarna berättat om den tuffa tiden hon går igenom just nu. Under onsdagen delade hon med sig av sina insikter som hon har fått under sin kris och hur hon tacklar den ångest hon känner.

"Bit ihop, klä på dig och åk in till jobbet. Hellre säcka ihop under dagen och gå hem tidigare. När man går igenom en kris får man ta dag för dag men att komma igång på morgonen är jätteviktigt", skriver Isabella bland annat.

Isabella Löwengrip har en tuff tid framför sig. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Hon förklarar vad som funkar för henne under den svåra perioden.

"Halka inte av banan. Håll dig fast på den. Hitta din rustning. Jag kommer att ha håret fönat och klackar in i det sista. Det är mitt sätt stå stadigt i mig själv", skriver hon i bloggen.

I kommentarsfältet hyllas Isabella för sina ord och många finner stöd i hennes tips. Men alla är inte imponerade av hennes insikter.

Isabella Löwengrip berättade om hur hon tacklar den svåra tiden. Men hon möttes snabbt av kritik. Bildkälla: Stella Pictures.

"Du måste komma ner på jorden"

Några ifrågasättande kommentarer lyder:

"Bita ihop?! Vaddå bita ihop?! Jo men skulle jag bara bitit ihop när min 2 åriga son dog? Ska jag bita ihop nu också när lillebror är allvarligt sjuk och vårdas på sjukhus? Att läsa dina ”tips” är som en jävla käftsmäll!", skriver signaturen Malin och får medhåll av en annan läsare:

"Malin! Du har så rätt! Tack för Din kommentar. Jag har varit i nästan samma situation och baxnar över Isabella Löwengrips beskäftiga råd! Varm kram till Dig!"

En annan läsare sparar inte på krutet när det kommer till kritiken, och skriver att Isabella som nygift gav äktenskapsrådgivning och när hon var nybliven mamma kom även då insikter. Personen skriver vidare :

"När dina skepp sjönk som stenar berättade du för kvinnor hur de skulle bli entreprenörer. Och nu är du krishanteringsexpert innan vi ens vet om du kommer helskinnad ur detta. Jag önskar dig allt gott, verkligen. Men du måste sansa dig och komma ner på jorden".