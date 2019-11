Bachelor-Simons exflickvän avslöjar: ”Han talar inte sanning”

Årets Bachelor, Simon Hermansson, 29, har blivit rejält omskriven under denna säsong och i kvällens avsnitt blir han minst sagt överraskad.

Mitt under en dejt dyker nämligen Simons ex, Olivia Nilsson, 21, upp. Simon blir rejält chockad och sitter tyst under flera minuter.

– Jag var så himla nervös innan jag gick in. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag var nervös över hur han skulle reagera, det hade känts pinsamt om han inte blivit glad, säger Olivia Nilsson till Nyheter24.

Simon inte redo för en relation

När Olivia Nilsson dyker upp i programmet har det gått ett år sedan hon och Simon Hermansson senast dejtade. De slutade att dejta, och fortsatte som vänner istället, eftersom Olivia kände att Simon inte var redo för en relation.

– Jag kände att det alltid fanns något som drog oss tillbaka till varandra. Jag tänkte att jag åker ner till Sydafrika och ger det en chans, annars fortsätter vi som vänner, säger Olivia Nilsson.

"Förtjänar all kritik han har fått"

Men Olivia Nilssons bild av Simon Hermansson har förändrats och hon har en helt annan bild av honom nu än vad hon hade innan hon var med i Bachelor.

– Jag tycker att Simon är en fin människa och en jättefin pappa, men han förtjänar all kritik han har fått, säger Olivia Nilsson.

Olivia Nilsson har fått en helt annan bild av Simon Hermansson efter Bachelor. Bildkälla: TV4

Tatuering av kvinna med ihopsydd mun

Under programmets gång har det bland annat kommit fram att Simon planerar att göra en tatuering som ska föreställa en kvinna med ihopsydd mun.

Detta var något som fick Amanda Koskela att reagera och i protest måla stygn över sin mun och visa upp under en roscermoni.

– Jag fick höra det av tjejerna där inne och jag stöttar Amanda till 110 procent. Jag önskar att jag hade varit på plats och sett det. Jag kan tycka att Simon inte bettet sig jätteschysst, han är klumpig ibland, säger Olivia.

"Omoget beteende"

Simon Hermansson har även fått kritik för sin reaktion när det kom fram att en till kille skulle vara med i programmet. Han blev så förbannad att han ”möblerade om sitt hotellrum” på grund av detta.

– Simon är snart 30 år, jag tycker att det är ett omoget beteende. Det verkar som att han blev mest bitter över att allt fokus inte skulle vara på honom längre och då undrar man om han verkligen är där av en seriös anledning. Jag förstår att han blev besviken på produktionen, men han borde inte ha reagerat så där starkt, säger Olivia.

Simon Hermansson har hamnat i konflikt med både produktionen och tjejerna i årets säsong av Bachelor. Bildkälla. TV4 Play

"Han talar inte mycket sanning"

När Simon fick veta att det skulle sändas ett eftersnacks-program, ”Tjejerna avslöjar allt”, blev han återigen kränkt och förbannad.

Han bestämde sig då för att starta en ”hämnd-podcast”. Han säger att ingen tjej i säsongen har ”rent mjöl i påsen” och det ska minsann svenska folket få höra.

Det här fick också Olivia att omvärdera sin bild av Simon.

– ”Rent mjöl i påsen” låter väldigt hotfullt. Jag hade inte velat hålla på så där när jag är 30 år och har barn. Han talar inte så mycket sanning i hämndpodcasten. Han borde hålla sig till det som är sant och inte vinkla saker. Han är väldigt bra på att sätta på sig offer-koftan, säger Olivia.

Jobbigt att vara med

Olivia berättar för Nyheter24 att hon inte ångrar sin medverkan i Bachelor men att hon i efterhand kan känna att det var väldigt jobbigt att vara med.

– Det var ganska läskigt eftersom jag kom in helt själv och inte hade någon koll på vad som hade hänt. Men jag hade definitivt åkt igen om jag fått chansen.

Har du en annan bild av Simon nu än innan du medverkade i Bachelor?

– Stort ja på den frågan.

