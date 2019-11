Var håller egentligen Paow hus?

Paulina "Paow" Danielsson, 25, är en av landets mest kontroversiella influensers och både på sin Instagram och sin blogg väljer hon att lufta sina åsikter om både det ena och det andra.

Men då och då försvinner hon från sociala medier utan att säga vart hon tar vägen.

Som många vet har Paow under årets lopp synts till i en rad olika program, hon har varit med i Paradise Hotel tre gånger, Ex on the beach, Temptation island, Hemliga beundrare samt i en rad poddar och inspelningar.

Just nu lyder det radioskugga på Paows sociala medier och många av hennes följare undrar vart hon tagit vägen och om hon mår bra.

Paow har gått igenom en jobbig period tidigare i år. Bildkälla: Stella Pictures

Men ni kan vara lugna. Rykten säger att Paow är iväg och spelar in en väldigt känd dokusåpa tillsammans med en rad andra härliga karaktärer.

Vilken såpa det är eller vilka de andra är – det förblir osagt. Men det kommer minst sagt vara värt att kolla.