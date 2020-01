Efter uppbrottet - Josephine Qvist och Stefan Warg förlovade

Det var 2016 som den karismatiska Örebrotjejen Josephine Qvist kände att livet stod lite stilla, och efter en tids resande och backpackande visste hon inte riktigt vad hon skulle göra. Det hela slutade med ett ordentligt tv-äventyr.

Josephine var med i Ex on the beach 2016. Bildkälla: Josephine Qvist Instagram

– Jag blev tillfrågad om att vara med i ett program och svarade ja. Jag visste dock inte riktigt vilket program det handlade om. Jag hörde någonting om "Singel i paradiset" som de sa skulle vara lite som Robinson. Men sen visade det sig att det var Ex On The Beach, berättade Josephine i podden "I sanningens namn".

Under och efter sin medverkan växte Josephine explosionsartat på sociala medier, och det hela slutade med att hon idag kan leva på det. Men det var inte bara hennes nya karriär som växte fram, utan det skulle bli mer därtill. I samma veva träffade nämligen Josephine Stefan Warg, som under en period hade försökt ta kontakt med henne.

Josephine Qvist och Stefan Warg är tillsammans igen. Bildkälla: Josephine Qvist Instagram

– Jag hade varit lite svår i början, men sen sågs vi ute en gång och det sa bara pang. Sen var det liksom vi, berättar hon.

Paret var tillsammans i cirka tre år och var även förlovade. Men plötsligt så började det hela gå utför och paret valde att gå i sär.

– Vi vill olika saker och växte ifrån varandra, sa Josephine efter uppbrottet.

Senare kom det fram att profilen fått sitt hjärta krossat, vilket hon berättade om på sin blogg.



– Det var otrohet inblandat – ja, sa hon då.

Efter de har Josephine spenderat det senaste året i Los Angeles där hon pluggat och njutit av livet. Men sedan hände någonting.

På sin Instagram har hon berättat att hon tagit kontakt med Stefan som gjorde allt för att få tillbaka henne. Och tillslut bestämde hon sig.

"Nu är du fast med mig älskling 2020". Bildkälla: Josephine Qvist Instagram

För ett par veckor sedan syntes Josephine umgås med en man på sin Instagram som senare skulle visa sig var Stefan. Under nyårsafton publicerade hon sedan en bild på två ringar med texten: "Nu är du fast med mig älskling 2020".