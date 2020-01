Innan årsskiftet så avslutade Mia Skäringer, 43, sin succéföreställning "No more fucks to give".

Aldrig någonsin tidigare har en humorshow varit så framgångsrik.

Globen i Stockholm och Scandinavium i Göteborg såldes bland annat ut sex gånger vardera.

"In your Face grabbar"

Efter att hon slog publikrekord i Globen kommenterade hon själv framgångarna i ett inlägg på Instagram.

"I efterhand är det kanske det jag är mest stolt över i hela min karriär. Att jag vågade göra det som passade mig utifrån den människa jag är och det jag trodde på. Och att det just är den kompromisslösheten som tagit mig ut på den här spetsen. Så faktiskt; In your Face grabbar. Det är jag, Metallica, Eminem och Kent", skrev hon.

"Inga av dem som har kommit"

Men Skäringer blottar i den egna podcasten "Skäringer och Mannheimer" en stor besvikelse med showen.

Hennes manliga kollegor kom inte för att se föreställningen – varken under 2018 eller 2019.

– Jag märker det hos mina egna kolleger, det är inga av dem som har kommit och sett min föreställning. Vi kan bara konstatera att den gick förbi, man tittade ner i backen. Då är det inte så att jag springer och ser alla andras föreställningar. Men vissa grejer kanske man bara ska bocka av. Vi har jobbat i tio år kanske. Man blev inbjuden, inbjuden och inbjuden men man kom inte, säger hon.

Och fortsätter:

– Det är någonting som är jobbigt här, som handlar om att luftrummet är kränkt.

