Selena Gomez: "Justin Bieber utsatte mig för misshandel"

Selena Gomez, 27, hävdar att hon blev utsatt för psykisk misshandel av sin ex-pojkvän Justin Bieber, 25. Selena och Justin började dejta år 2011 och var ett par från och till fram tills att de gjorde slut för sista gången år 2018. Deras förhållande var kantat drama, otrohet och svartsjuka.

Kort efter att Justin och Selena bröt upp så började Justin dejta sin ex-flickvän Hailey Rhode Bieber (tidigare Baldwin) som han nu är gift med.

Justin Bieber och Hailey Bieber gifte sig 2018. Bildkälla: Stella Pictures.

"Väldigt svårt"

I en intervju med National Public Radio så berättade Selena om det plötsliga avslutet i relationen med Bieber, men också om sin senaste singel "Lose you to love me" som handlar om Bieber, skriver Harpers Bazaar.

– Det kändes inte som att jag fick ett respektfullt avslut och jag har accepterat det. Men jag vet att jag behövde något sätt att berätta ett par av de saker jag önskar jag hade sagt. Det var väldigt svårt och jag är lyckligt att det är över, sa Selena i intervjun.

Selena Gomez och Justin Bieber på cykeltur. Idag är hon glad att relationen är över. Bildkälla: Stella Pictures.

"Var offer för misshandel"

Hon gick sedan vidare med anklagelserna mot Bieber.

– Det är farligt att stanna i en offermentalitet. Och jag menar inte att vara respektlös, jag känner att jag var offer för en typ av misshandel, berättade hon.

Selena Gomez öppnar upp om de tuffa åren. Bildkälla: Stella Pictures.

Journalisten frågade då och Selena menade psykisk misshandel.



– Ja, och jag tror att det är något som jag kom att förstå som vuxen. Jag tvingades förstå valen jag hade gjort. Jag vill inte behöva tänka på det här resten av mitt liv. Jag är väldigt stolt över att säga att jag känner mig starkare än någonsin och jag har hittat ett sätt att gå igenom detta med så mycket grace som möjligt, förklarade hon vidare.