Pernilla Wahlgrens flopp på Bianca Ingrossos fest: “Katastrof”

Den 30 december fyllde Bianca Ingrosso 25 år. På nyårsafton ställde Bianca till med en storslagen fest för att fira både sig själv och det nya året. På plats fanns Biancas stora härliga familj och alla vänner.

Självklart var även Biancas pojkvän Phillipe Cohen, 25, där och rev av ett supersött tal sin tjej. Det kan du se här.

Partyt förevigades av ett filmteam och på Dplay finns nu “Bianca 25 – Årets fest” ute.

Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen roas av Pernillas uppträdande. Bildkälla: Dplay

"Ingen fattade någonting"

För att hedra sin dotter så hade Pernilla Wahlgren, 52, planerat ett riktigt fullspäckat framträdande. Men det gick inte alls som tänkt. Planen var att kvällens toastmasters Melina Criborn och Lovisa Worge skulle börja Pernillas show med att intervjua Pernilla på scen. Pernilla körde då ett helt annat race och drog direkt igång med sin hyllningssång till Bianca.

Biancas vän och assistent Lovisa Worge håller minen under Pernillas uppträdande. Bildkälla: Dplay

Till tonerna av Frankie Valli och The Four Seasons 60-tals klassiker “Can’t take my eyes off you” så hade Pernilla skrivit ihop sin egen text på svenska. Självklart handlade den om dottern Bianca.



Men snabbt blandade Pernilla ihop sin lappar där texten stod.

– Alltså katastrof. Lapparna var huller om buller. Jag har ingen aning om vad hon sjöng. Ingen fattade någonting, säger Bianca om uppträdandet.

"Synd att det var på min 25-års dag"

Även Pernilla insåg att det kanske inte gick som en dans.

– Från början kände jag att det satt, men sen var det nånstans där med lapparna som jag inte hann med, säger Pernilla skrattande i programmet.

Efter uppträdandet så kramar Pernilla och Bianca om varandra. Bildkälla: Dplay

– Jag vet ju att hon älskar mig och menar väl och det var ju kul att man inte hörde. Någon gång måste ju hon också faila. Synd bara att det var på min 25-års dag, säger Bianca skämtsamt.

Se Pernillas uppträdande i klippet ovan!

"Bianca 25 – Årets fest" finns på Dplay nu.