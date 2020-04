Därför visar inte Nina Glimsell upp sin nya pojkvän

Dokusåpadrottningen Nina Glimsell är just nu aktuell med årets upplaga av Ex On the beach Sverige. Säsongen är otroligt efterlängtad och kommer att ha premiär den 23 april på Dplay.

Nina Glimsell. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Celebrity Ex on the beach spelades in i Brasilien hösten 2019 och i produktionen kommer vi bland andra att se namn som Josephine Qvist, Sara Bolay, Adrijano ”Adde” Mijanovic och Arvid Stenbäcken.

Ett rykte som florerat är att Nina träffade sin nuvarande kärlek inne i Ex on The Beach-huset vilket tittarna kommer att få bevittna under säsongens gång.

Nina och pojkvännen bor idag inte tillsammans men umgås så pass mycket att man skulle tro det. Detta berättar hon i sin senaste Youtubevideo där hon väljer att besvara en rad frågor.

Trots att hon flitigt vloggar så väljer hon ännu inte att visa så mycket av sin käraste. Men det finns en medveten anledning till det.

"Vi tar det lugnt och stressar inte", berättar Nina. Bildkälla: Youtube

– Det finns många nackdelar med att ha ett offentligt förhållande. Jag vill visa mer av min pojkvän vilket jag kommer att göra,. Jag vill spela in videos med honom också men vi tar det lite lugnt med det, berättar Nina.

– Vi är väldigt bra på att bara vara vi och har ett väldigt fint och respektfullt förhållande, tillägger hon.

