Ex on the beach-stjärnan är Lisa Anckarmans nya kärlek

Youtubeprofilen, poddaren och programledaren Lisa Anckarman, 30, är just nu aktuell som programledare för Studio Paradise. I samband med pressträffen för årets upplaga av Paradise Hotel så berättade Lisa att hon då valt att gå isär från ex-pojkvännen Mike som hon även arbetar med.

– Vi är fortfarande vänner men inte längre tillsammans, sa hon då.

Men nu har Lisa gått ut med att hon hittat kärleken på nytt. Och det är verkligen en story i världsklass som hon berättar på sin Youtubekanal.

– Jag och min vän Rebecka var iväg på Köpenhamn fashionweek. Så satt vi ute och tog något glas vin då Rebecka säger "Men nu får du nästan ta och skriva till en kille. Skriv till den sexigaste kille du vet. Kom igen nu, vi kör", sa hon då.

– Jag skriver till en kille jag såg 2018 i Ex on the beach Norge – och han svarar. Sedan var det igång. Vi klickar direkt, får små internskämt och allt bara flyter på. Slutligen köpte jag en flygbiljett till honom så han fick komma och hälsa på mig i Sverige. Men då hade vi ju redan pratat flera gånger om dagen på facetime, berättar Lisa.

Lisa fick hemliga klipp av Henrik som han spelar in under sin resa. Bildkälla: Youtube

Men det var en till sak som hände. Ex on the beach-profilen Henrik Elvejord Borg intervjuades av norsk media inför alla hjärtans dag. Han berättade då att han skulle hänga blommor på en "väldigt speciell tjejs" dörr – och så blev det.

Lisa och Henrik är upp över öronen förälskade. Bildkälla: Henrik Borg Instagram

Åkte på romantiska resa till Marocko

Duon valde att åka iväg på en romantisk resa till Marocko där Henrik frågade Lisa om hon ville bli hans flickvän – vilket hon snabbt svarade ja på. Och på den vägen är det.

"Jag har aldrig någonsin känt så här. Hon är den mest fantastiska människa jag träffat", säger Henrik i videon.

Henrik har tidigare varit tillsammans med Skam-skådespelerskan Ulrikke Falch men det före detta paret gick isär i januari 2019.

Stort grattis till kärleken säger vi!