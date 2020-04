Oscar Enestads nya låt om kärleken: "Osäker på hur framtiden ser ut"

FO&O-stjärnan Oscar Enestad, 23, öppnade minst sagt upp sitt hjärta när han under förra året ställde upp i Melodifestivalen med låten "I love it", som handlade om att få älska vem man vill. En rad i texten löd "My parents don't like it, but don't care, it's exciting". Och mycket riktigt befann sig inte Oscars föräldrar på plats under tävlingen – men där som stöd, det var flickvännen Cecilia Dahlbom, 51.

"Den här låten är till alla er som inte känt er accepterade för vem man är och vem man vill vara med. Låt aldrig någon tala om för dig hur DU ska leva ditt liv, vem man bör älska och inte bör älska. Kärleken är något som bör hyllas i alla dess former och det ska vi göra tillsammans ikväll!", skrev Oscar i ett inlägg på Instagram.



Oscars inlägg om sin låt. Bildkälla: Oscar Enestad Instagram

Cecilia Dahlbon och Oscar Enestad träffades när han var 17 år. Bildkälla: Stella Pictures

I år har Oscar släppt en ny låt med namnet "Sänker våra glas på innergården", som även den, handlar om kärlek, berättar han för bandsoftomorrow.

– Den handlar om att flyga på moln efter euforin av att träffa den du älskar medan du upplever osäkerheten om hur framtiden ser ut, säger han.

Bilden har fått en hav kärleksfulla kommentarer. Bland annat från Cecilia. Bildkälla: Oscar Enestad Instagram

Vill du lyssna på låten så hittar du den här.



Oscar Enestad tvingades censurera texten om kärleken – var för grov